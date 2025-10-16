Airport Travel Tips: पहली बार करने जा रहे हैं प्लेन का सफर? न करना ये 5 गलतियां, छूट सकती है फ्लाइट

Airport Travel Tips: प्लेन का सफर काफी टाइम सेविंग, आरामदायक और रोमांचक होता है. हालांकि अगर आप पहली बार प्लेन में पहली बार सफर करने जा रहे हैं जो आपको घबराहट महसूस हो सकती है. एयरपोर्ट पर चेक इन, लग्गेज से लेकर बॉर्डिंग तक पूरा प्रोसेस आपको थोड़ा उलझा भी सकता है. ऐसे में कई बार लोगों से जाने-अनजाने छोटी-छोटी गलतियां हो जाती हैं जिससे फ्लाइट मिस तक होने के चांस बन जाते हैं. इसी के चलते आज हम आपको कुछ ऐसी 5 गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें एयरपोर्ट पर नहीं करना चाहिए, वरना आपकी फ्लाइट छूट भी सकती हैं.

दिवाली के बाद गोवर्धन परिक्रमा करने जा रहे हैं? जरूर घूमकर आएं ये जगह, बन जाएगी ट्रिप यादगार

1. लग्गेज ले जाने के नियमों में अनदेखी

प्लेन में आप एक सीमीत वजन तक ही अपना लग्गेज ले जा सकते हैं. ऐसे में कई बार लोग एयरपोर्ट पर जरूरत से ज्यादा सामान ले जाते हैं जिसे मैनेज करने में काफी समय लग सकता है. साथ ही प्लेन में कुछ-कुछ चीजें ले जाना बिल्कुल मना होता है. ध्यान रखें कि हर एयरलाइन का अपना-अपना नियम होता है जिसका यात्रियों को जरूर पालन करना चाहिए, वरना आखिरी समय में भाग-दौड़ करनी पड़ सकती है जिससे फ्लाइट मिस होने का खतरा भी बढ़ जाता है.

कई बार यात्री एयरपोर्ट पर तो चेक-इन एकदम समय से कर लेते हैं लेकिन गेट पर बहुत देरी से पहुंचते हैं. ऐसे में फ्लाइट छूटने का खतरा बढ़ जाता है. हर एयरलाइन के अपने नियम होते हैं, जिसमें कुछ 10 से 15 मिनट पहले ही बॉर्डिंग बंद कर देती हैं. ऐसे में अगर आप पहली बार प्लेन से सफर करने जा रहे हैं तो समय से गेट पर पहुंच जाएं.

एयरपोर्ट पर कभी-कभी बॉर्डिंग शुरू होने से पहले फ्लाइट का गेट बदल सकता है, जिसकी सूचना यात्रियों को समय से दे दी जाती है. लेकिन कई लोग सूचना को अनदेखा कर देते हैं और दूसरे गेट पर ही इंतजार करते रहते हैं. ध्यार रहे कि आप एयरपोर्ट पर स्क्रीन और सूचना को बिल्कुल भी अनदेखा न करें, वरना आखिरी मूमेंट पर आपकी फ्लाइट मिस हो सकती है.

अगर आप पहली बार फ्लाइट में सफर करने जा रहे हैं तो अपनी स्थिति पर जरूर ध्यान दें. अगर आप अनहेल्दी या फिर नशे की हालत में लगते हैं तो एयरपोर्ट का स्टाफ आपको बॉर्डिंग से रोक भी सकता है. खासतौर पर इंटरनेशनल उड़ानों में इसका ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी होता है.

भूलकर भी एयरपोर्ट पर किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं करना चाहिए. एयरपोर्ट के प्रोटोकॉल का उल्लंघन आपको मुश्किल में डाल सकता है. इसके अलावा, एयरपोर्ट के किसी भी स्टाफसे बहस करने या उन पर गुस्सा करने से बचना चाहिए. इससे आपकी उड़ान प्रक्रिया में देरी हो सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)