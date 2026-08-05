DIY Broom: 1 रुपये भी खर्च नहीं... 5 मिनट में प्लास्टिक की बोतलों से तैयार करें DIY झाड़ू, मकड़ी के जालों का मिनटों में होगा सफाया

सावन में लोग हर रोज अपने घरों और मंदिरों की विशेष रूप से साफ-सफाई करते हैं. कई बार ऐसा होता है कि घर के कोनों और छत पर मकड़ी के जाले भी काफी जमा हो जाते हैं. अगर आप महंगी झाड़ू खरीदने की बजाय घर पर ही कम खर्च में एक उपयोगी झाड़ू बनाना चाहते हैं, तो खाली प्लास्टिक की बोतलों से बना DIY झाड़ू बेहतरीन विकल्प हो सकता है. आप 1 रुपये खर्च किए बिना ही 5 मिनट में प्लास्टिक की बोतलों से DIY झाड़ू तैयार कर सकते हैं. इससे न सिर्फ सफाई आसान होगी, बल्कि बेकार प्लास्टिक का दोबारा इस्तेमाल भी हो जाएगा.

किन चीजों की होगी जरूरत

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस DIY झाड़ू को बनाने के लिए 5 से 6 खाली प्लास्टिक की बोतलें, एक तेज कैंची, मजबूत लोहे का तार और एक लकड़ी का डंडा चाहिए.

ऐसे तैयार करें झाड़ू

सबसे पहले सभी प्लास्टिक की बोतलों को अच्छी तरह धोकर सुखा लें. इसके बाद बोतलों के निचले हिस्से को काट दें और बाकी हिस्से में कैंची से पतली-पतली स्ट्रिप्स बना लें. यही स्ट्रिप्स झाड़ू के रेशों का काम करेंगी.

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सभी बोतलों को करें फिक्स

इसके अलावा, अब सभी कटी हुई बोतलों को एक साथ रखें और लोहे के तार से कसकर बांध दें, ताकि वे ढीली न हों. इसके बाद बीच में लकड़ी का डंडा लगाकर अच्छी तरह फिक्स कर दें. आपकी DIY झाड़ू तैयार है.

सफाई के साथ होगी बचत

बता दें कि यह झाड़ू घर के कोनों, छत और दीवारों पर लगे मकड़ी के जालों की सफाई के लिए काफी उपयोगी है. इसे बनाने में बहुत कम खर्च आता है और बाजार से नई झाड़ू खरीदने की जरूरत भी नहीं पड़ती है.

पर्यावरण के लिए भी है अच्छा कदम

बता दें कि खाली प्लास्टिक की बोतलों को फेंकने के बजाय इस तरह दोबारा इस्तेमाल करना रीसाइक्लिंग को बढ़ावा देता है. इससे प्लास्टिक कचरा कम होता है, पैसे बचते हैं और घर में मौजूद बेकार सामान भी उपयोगी बन जाता है.

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