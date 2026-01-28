विज्ञापन

Dilli Ke Mandir: 'जय गुरुजी' के नारों से गूंजता है छतरपुर का बड़ा मंदिर, जहां बसता है भक्तों का दिल, जानें आरती, लंगर और Bade Mandir Timings

Dilli Ke Mandir: Bada Mandir Chattarpur Timings: दक्षिण दिल्ली के भट्टी माइंस क्षेत्र में स्थित बड़े मंदिर गुरुजी के भक्तों के लिए आस्था और शांति का प्रमुख केंद्र है. यहां श्रद्धालु गुरुजी की समाधि, शिवलिंग दर्शन, आरती और लंगर के माध्यम से आध्यात्मिक सुकून का अनुभव करते हैं.

दिल्ली का मशहूर बड़े मंदिर: जहां मिलता है सुकून. (Image- https://www.gurujimaharaj.com/)

Dilli Ke Mandir | Bade Mandir Chattarpur Timings: दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच अगर आप शांति, सुकून और आध्यात्मिक माहौल की तलाश में हैं, तो भट्टी माइंस, महरौली स्थित बड़े मंदिर (गुरुजी का आश्रम) एक खास जगह है. हरे-भरे और शांत इलाके में बना यह आश्रम (Guruji Ka Ashram) लाखों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है. यहां आने वाले भक्त मानते हैं कि गुरुजी श्री निर्मल सिंह जी महाराज की कृपा आज भी इस स्थान पर महसूस की जा सकती है. उनके भक्‍तों का नारा है - जय गुरुजी (Jai Guru Ji). 

बड़े मंदिर का महत्व (Spiritual Significance of Bade Mandir)

Guru Ji Ka Ashram: बड़े मंदिर को गुरुजी का आश्रम भी कहा जाता है. श्रद्धालु गुरुजी को भगवान शिव का स्वरूप मानते हैं और उनकी शिक्षाओं को जीवन में शांति और सकारात्मकता लाने वाला बताते हैं. गुरुजी ने 2007 में समाधि ली, लेकिन भक्तों का विश्वास है कि उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति आज भी यहां बनी हुई है.

बड़े मंदिर की खास बातें (Key Highlights of the Bade Mandir)

यह मंदिर सफेद संगमरमर से बना है और यहां काले ग्रेनाइट का एक भव्य शिवलिंग स्थापित है. परिसर में गुरुजी की समाधि भी है, जहां श्रद्धालु श्रद्धा से मत्था टेकते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि यहां प्रवेश पूरी तरह मुफ्त है और किसी तरह के पास या टिकट की जरूरत नहीं होती.

बड़े मंदिर खुलने का समय (Bade Mandir Kab Khulta Hai | Delhi Chattapur Bade MAndir Timings)

मंदिर के समय अलग-अलग दिनों में बदलते हैं:

सोमवार को बड़े मंदिर क‍ितने बजे खुलता है : सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक

गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को बड़े मंदिर क‍ितने बजे खुलता है: शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक

रविवार को बड़े मंदिर क‍ितने बजे खुलता है: शाम 5:30 बजे से रात 10:30 बजे तक

Bade Mandir Kab Band Hota Hai  : क्‍या बड़े मंदिर मंगलवार और बुधवार को खुलता है: नहीं, बड़े मंदिर मंगलवार और बुधवार को बंद रहता है.

नोट : त्योहारों के दौरान समय में बदलाव हो सकता है, इसलिए पहले जानकारी लेना बेहतर रहता है.

बड़े मंदिर में आरती और लंगर का समय (Aarti and Langar Schedule Bade Mandir)

सुबह की आरती: सोमवार को सुबह 8:30 बजे

शाम की आरती: गुरुवार से रविवार शाम 5 बजे

लंगर: गुरुवार से रविवार रात 9 बजे के बाद

लंगर यहां के अनुभव का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां भक्त प्रेम और सेवा भाव से भोजन ग्रहण करते हैं.

यात्रियों के लिए जरूरी बातें (Visitor Guidelines)

आश्रम में शांति बनाए रखना जरूरी है. अंदर फोटोग्राफी की अनुमति नहीं होती, खासकर समाधि स्थल के पास. आने वाले भक्तों से सादगी, सम्मान और अनुशासन बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है.

क्यों जाएं बड़े मंदिर? (Why You Should Visit)

अगर आप मानसिक शांति, ध्यान या आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस करना चाहते हैं, तो बड़े मंदिर एक बेहतरीन जगह है. यहां का शांत वातावरण, आरती की मधुर ध्वनि और सेवा भाव से मिला लंगर हर किसी को भीतर से सुकून देता है. यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव है.

