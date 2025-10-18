विज्ञापन

Dhanteras 2025: धनतेरस पर बना लिया सोना-चांदी खरीदने का प्लान? इन बातों का रखना ध्यान, वरना हो सकता है पछतावा

Gold and Silver Buying Tips: धनतेरस के मौके पर बाजारों में खूब भीड़ रहती है और ऐसे में हम कुछ बहुत ही जरूरी बातों को इग्नोर कर देते हैं और फिर पछतावा होता है. ऐसे में आज हम आपको कुछ अहम बातें बताएंगे जिनका ध्यान सोना-चांदी खरीदेत वक्त रखना चाहिए.

Read Time: 3 mins
Dhanteras 2025: धनतेरस पर बना लिया सोना-चांदी खरीदने का प्लान? इन बातों का रखना ध्यान, वरना हो सकता है पछतावा
सोना-चांदी

Gold and Silver Shopping Tips: धनतेरस के मौके पर सोना-चांदी खरीदना बहुत शुभ होता है. मान्यता है कि इस दिन सोना-चांदी खरीदने से घर में सुख-समृद्धि का वास होता है. अगर आपने भी इस साल सोना-चांदी खरीदने का प्लान बना ही लिया है तो ये खबर आपके काम की ही है. धनतेरस के मौके पर बाजारों में खूब भीड़ रहती है और ऐसे में हम कुछ बहुत ही जरूरी बातों को इग्नोर कर देते हैं और फिर पछतावा होता है. ऐसे में आज हम आपको कुछ अहम बातें बताएंगे जिनका ध्यान सोना-चांदी खरीदेत वक्त रखना चाहिए.

खुद चेक कर लें रेट

धनतेरस पर हर शहर में सोने-चांदी का रेट अलग-अलग होता है. इस कारण बाजार जाने से पहले आप ऑनलाइन सोना 22-24 कैरेट सोना और चांदी का रेट चेक कर के जाएं. कई बार दुकानदार असल रेट से ज्यादा रेट बताकर, सामान ग्राहक को बेच देते हैं. 

बिल लेना न भूलें

अगर आप सोना-चांदी खरीदने जा रहे हैं तो दुकानदार से बिल लेना न भूलें. कई बार लोग छोटे दुकानदार से खरीदारी करते समय बिल लेना ज्यादा जरूरी नहीं समझते, जो की एक बड़ी गलती होती है. दरअसल, बिल सामान की शुद्धता-वजन का प्रमाण होता है. ऐसे में खरीदारी करने के बाद बिल जरूर लें.

अलग-अलग दुकानदार से करें तुलना

हर दुकानदार के चार्ज अलग होते हैं चाहे वो मेकिंग चार्ज हो या फिर वेस्टेज चार्ज. फाइनल सामान खरीदने से पहले आप 2 से 3 दुकानदार के यहां प्राइस का पता लगाएं और फिर खुद तुलना कर सही जगह से सामान खरीदें. इसके अलावा आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं.

चांदी का ग्रेड कर लें चेक

सरकार की ओर से चांदी की नई हॉलमार्किंग व्यवस्था शुरू की गई है. इसमें 7 शुद्धता स्तर होते हैं जो चांदी की शुद्धा को दर्शाते हैं. ऐसे में आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी ग्रेड की चांदी खरीदें. इसके अलावा दुकानदार से हर एक ग्रेड के बारे में सही से जानकारी लें. 

हॉलमार्क वाले गहने ही खरीदें

आप सोना-चांदी खरीदने जाएं तो हमेशा हॉलमार्क वाले गहने ही खरीदें. दरअसल, हॉलमार्क सोना-चांदी की शुद्धा की गारंटी देता है. आप ध्यान से चेक करें कि BIS का मार्क गहनों पर होना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

