दिल्ली-NCR में कोहरा ही कोहरा, अगर वॉक पर जा रहे हैं तो न करें ये गलती, रखें ये 2 चीजें अपने पास

Walking in Fog: अगर आप कोहरे में मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इन बातों की अनदेखी करने पर आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

कोहरे में वॉक करते समय इन बातों का रखें ध्यान
File Photo

Walk in Fog: सर्दियों ने दस्तक देदी है और कोहरे का कहर भी शुरू हो गया है. खासकर दिल्ली-NCR और आसपास के इलाकों में पिछले कई दिनों से कोहरे ने काफी ज्यादा प्रभावित किया है. जीरो विजिबिलिटी होने के कारण कई हादसों के मामले भी सामने आए. ऐसी स्थिति में सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी होती है, छोटी सी लापरवाही भी बहुत बड़ी मुसीबत को न्योता दे सकती है. अगर आप कोहरे में मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इन बातों की अनदेखी करने पर आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं, फॉग में टहलते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

1. गर्म कपड़े पहनें

कई लोग यह सोचकर गर्म कपड़े नहीं पहनते कि रनिंग और वॉकिंग के दौरान उन्हें पसीना आएगा. लेकिन यह सबसे बड़ी भूल हो सकती है, ऐसा करने से आपको सर्दी-जुकाम हो सकता है. इससे बचने के लिए आप बाहर कोहरे में स्वेटर, जैकेट जैसे गर्म कपड़े पहनकर ही निकलें.

2. जबरदस्ती न भागें

अगर कोहरे में वॉक या रनिंग करते वक्त आपको सांस लेने में समस्या या दिल की धड़कनों पर कुछ प्रभाव दिखता है तो तुरंत रुक जाएं. आप जबरदस्ती फिजिकल एक्टिविटी करने की कोशिश न करें, इससे आपकी बॉडी पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है.

3. हेडफोन का न करें प्रयोग

फॉग में आप रनिंग या वॉकिंग के दौरान हेडफोन का प्रयोग न करें. गानों की तेज आवाज से आपका ध्यान ट्रैफिक से भटक सकता है. खासकर जब आप सड़क पार करें तो हेडफोन कान से उतार दें.

4. सड़कों पर न चलें

कोहरे के दौरान आप हमेशा फुटपाथ पर ही वॉक करें. फॉग में विजिबिलिटी कम होती है जिस कारण सड़क पर चलने से आप किसी हादसे का भी शिकार हो सकते हैं.

इन 2 चीजों को हमेशा रखें अपने पास

कोहरे में वॉक करने के लिए निकलते समय आप हमेशा अपने पास मास्क और टॉर्च जरूर रखें. दरअसल, कोहरे में प्रदूषण का स्तर भी बढ़ जाता है, इससे बचने के लिए आप मास्क का प्रयोग कर सकते हैं. वहीं, विजिबिलिटी कम होने पर आप टॉर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे आपको रास्ता पहचानने में आसानी हो सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

