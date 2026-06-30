विज्ञापन

दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी! 3 जुलाई से शुरू होगा मैंगो फेस्टिवल, सिर्फ ₹100 में चखें 400+ किस्म के आम

अगर आप आम के शौकीन हैं तो 3 से 5 जुलाई 2026 के बीच दिल्ली हाट जनकपुरी जरूर पहुंचें. 35वें मैंगो फेस्टिवल में 400 से ज्यादा किस्मों के आम, सिर्फ ₹100 में अनलिमिटेड टेस्टिंग, मैंगो प्रोडक्ट्स, लाइव म्यूजिक, किड्स ज़ोन और कई मजेदार प्रतियोगिताएं आपका इंतजार कर रही हैं.

Read Time: 2 mins
Share
दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी! 3 जुलाई से शुरू होगा मैंगो फेस्टिवल, सिर्फ ₹100 में चखें 400+ किस्म के आम
400 से ज्यादा वैरायटी और ₹100 में मैंगो टेस्टिंग का मौका
NDTV

आम के शौकीन हैं? तो ये स्टोरी आपके लिए ही है और अगर आप दिल्ली में रहते हैं, तो बिना पढ़े तो बिल्कुल मत जाइएगा. हर साल की तरह इस साल भी मैंगो फेस्टिवल लगने वाला है. तो चलिए बिना देर किए जानते हैं, कहां लगेगा ये फेस्टिवल, कब से कब तक चलेगा, आम की कितनी वैरायटी खाने को मिल सकती है और कितना खर्चा आएगा. चलिए सब जानते हैं. 

कब लगेगा मागे फेस्टिवल 

दिल्ली में आम के दीवानों के लिए खुशखबरी है. 35वां मैंगो फेस्टिवल 3 से 5 जुलाई 2026 तक दिल्ली हाट जनकपुरी में आयोजित किया जाएगा. यहां आने वाले लोग दोपहर 12 बजे से रात 9 बजे तक देशभर की अलग-अलग किस्मों के आमों का आनंद ले सकेंगे.

इस फेस्टिवल में क्या खास होगा?

दिल्ली के 35वें मैंगो फेस्टिवल में देश के अलग-अलग राज्यों से 400 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शित किए जाएंगे. यहां आपको कई ऐसी दुर्लभ और खास वैरायटी भी देखने को मिलेंगी, जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी न सुना हो. फेस्टिवल की खास बात यह है कि यहां आने वाले लोगों को बेहतरीन गुणवत्ता वाले आमों को करीब से देखने और उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा.

आम से बने स्वादिष्ट प्रोडक्ट्स का भी उठा सकेंगे आनंद

मैंगो फेस्टिवल में सिर्फ अलग-अलग किस्म के आम ही नहीं, बल्कि आम से तैयार किए गए कई खास उत्पाद भी खरीदने को मिलेंगे. यहां आने वाले लोग आम के स्वाद से बने कई पारंपरिक और लोकप्रिय प्रोडक्ट्स का आनंद ले सकेंगे, जिनमें शामिल हैं,

  • आम का अचार
  • आम की चटनी
  • मैंगो स्क्वैश
  • मैंगो कैंडी
  • मैंगो पापड़

हाइलाइट्स,

  • 400 से अधिक आमों की किस्में
  • सिर्फ ₹100 में अनलिमिटेड आम खाने का मिलेगा मौका 
  • लाइव म्यूजिक का मजा, किड्स ज़ोन और सेल्फी पॉइंट्स
  • आम खाने की प्रतियोगिताएं, क्विज़ और कई मजेदार कंटेस्ट्स

इसे भी पढ़ें: रात में बार-बार पेशाब आना हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर का संकेत, डॉक्टर ने बताए 3 बड़े लक्षण

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Mango Festival, Mango Varieties, Kids Zone, Mango Taste Tips, Delhi Events
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com