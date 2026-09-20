Door Frame Cleaning Tips: दरवाजे की चौखट के खांचों में फंसी धूल ऐसे होगी साफ, क्लीनिंग एक्सपर्ट ने बताया आसान तरीका

घर की सफाई करते समय हम फर्श, खिड़कियों और फर्नीचर पर तो ध्यान देते हैं. लेकिन दरवाजे की चौखट के छोटे-छोटे खांचों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. इन जगहों पर धूल, मिट्टी, बाल और जाले जमा होते रहते हैं. लंबे समय तक सफाई न करने पर नमी के कारण फफूंद का खतरा भी बढ़ सकता है. क्लीनिंग एक्सपर्ट्स के मुताबिक, कुछ आसान घरेलू तरीकों से दरवाजे की चौखट के कोनों और संकरे खांचों को साफ रखा जा सकता है. आइए जानते हैं इसका आसान तरीका.

सबसे पहले सूखी धूल और जाले हटाएं

जानकारी के अनुसार, सफाई शुरू करने से पहले चौखट में जमा सूखी धूल और जाले निकालें. इसके लिए माइक्रोफाइबर कपड़े, डस्टर या वैक्यूम क्लीनर के छोटे अटैचमेंट का इस्तेमाल करें. संकरे खांचों के लिए वैक्यूम का क्रेविस टूल उपयोगी हो सकता है. पहले सूखी गंदगी हटाने से वह पानी के साथ चिपककर और ज्यादा मुश्किल नहीं बनेगी. साथ ही चौखट के कोनों और कब्जों के आसपास जमी गंदगी साफ करने के लिए पुराने टूथब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं. एक कटोरी गुनगुने पानी में थोड़ा हल्का डिश सोप मिलाएं. टूथब्रश को हल्का गीला करके खांचों पर धीरे-धीरे रगड़ें. लकड़ी की चौखट पर ज्यादा पानी न लगाएं, क्योंकि नमी से लकड़ी फूल सकती है या उसकी फिनिश खराब हो सकती है.

जिद्दी दाग के लिए अपनाएं ये तरीका

अगर चौखट पर हाथों के निशान या चिकनाई जमा है तो हल्के साबुन वाले घोल का इस्तेमाल करें. घोल को सीधे चौखट पर डालने के बजाय माइक्रोफाइबर कपड़े पर लगाएं. कपड़े को अच्छी तरह निचोड़कर सतह सााफ करें. इसके बाद साफ कपड़े से साबुन हटाएं और चौखट को सुखा दें.

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कब्जों और धातु के हिस्सों को न करें नजरअंदाज

दरवाजे के कब्जों और स्ट्राइक प्लेट में भी धूल और गंदगी जमा हो सकती है. इन्हें छोटे ब्रश से साफ करें. धातु के हिस्सों पर पानी लगााने के बाद उन्हें अच्छी तरह सुखाएं, ताकि जंग लगने का खतराा कम हो.

फफूंद दिखे तो बरतें सावधानी

इसके अलावा, अगर चौखट पर काले या हरे निशान दिखाई दे रहे हैं तो सफाई करते समय दस्ताने पहनें और कमरे में हवा का आवागमन बनाए रखें. किसी भी क्लीनर को इस्तेमाल करने से पहले सतह के छिपे हिस्से पर जांच करें. ब्लीच को कभी सिरका या दूसरे क्लीनर के सााथ न मिलाएं, क्योंकि इससे खतरनाक गैस बन सकती है.

हर कुछ दिनों में करें हल्की सफाई

चौखट के खांचों में धूल जमा होने से रोकने के लिए हर कुछ दिनों में डस्टर या माइक्रोफाइबर कपड़े से सफाई करें. नियमित सफाई से गंदगी की मोटी परत बनने से बचाया जा सकता है और दरवााजे की चौखट भी लंबे समय तक साफ-सुथरी बनी रहेगी.

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