आयुर्वेद आचार्य ने बताया दही खाने का सही तरीका है ये वाला, वरना पड़ जाएंगे लंबा बीमार

Eating Curd Daily Good or Bad: दही सिर्फ खाने की चीज नहीं, नेचर का एक हेल्दी गिफ्ट है, जो स्वाद, सेहत और संतुलन का एक साथ पैकेज देता है. इसमें ऐसा न्यूट्रिशनल पावर है, जो आपकी बॉडी, माइंड और इम्यून सिस्टम तीनों को बूस्ट कर सकता है. दही में न सिर्फ प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, नेचुरल शुगर और फाइबर होते हैं, बल्कि इसमें ढेर सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, पाचन को सुधारते हैं और हार्ट हेल्थ से लेकर स्किन ग्लो तक पर असर दिखाते हैं. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना फायदेमंद दही अगर रोज-रोज खाया जाए तो सेहत को धीरे-धीरे नुकसान (Is it safe to eat curd daily) पहुंचा सकता है. आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉ. मनीषा मिश्रा गोस्वामी ने अपने इंस्टाग्राम @dr.manisha.mishra पर एक वीडियो शेयर कर कहा है कि दही (Best time and season to eat curd) तभी फायदेमंद होता है, जब उसे सही समय, सही मौसम और सही तरीके से खाया जाए. वरना यही 'हेल्दी' समझा जाने वाला फूड हानिकारक (Health risks of eating curd wrongly) हो सकता है. ऐसे में सवाल उठता है आखिर दही खाने का सही तरीका क्या है. आइए जानते हैं जवाब.

दही की न्यूट्रिशन वैल्यू (Curd Nutritional Value)

US Department of Agriculture की रिपोर्ट के अनुसार, अगर दही को होल मिल्क से तैयार किया जाए, तो हर 100 ग्राम में लगभग 61 कैलोरी मिलते हैं,जिसमें 88% तक पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर और हेल्दी फैट्स होता है

दही को लेकर क्या कहता है आयुर्वेद (Curd in Ayurveda)

डॉ. मनीषा के अनुसार, दही ना तो रोज खाना चाहिए, ना रात में, ना गर्मियों में और ना ही गर्म करके, क्योंकि ये गलतियां आपकी सेहत को चुपचाप नुकसान पहुंचाती हैं। यह आपकी डाइजेस्टिव पावर, स्किन, इम्युनिटी और मेटाबॉलिज्म को खराब कर सकता है.

हर दिन दही खाना क्यों हानिकारक (Why eating curd daily is dangerous)

आयुर्वेद के अनुसार, दही रोजाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह डाइजेस्ट करने में हैवी होता है, नर्व सिस्टम को ब्लॉक कर सकता है, बॉडी में नमी और गर्मी बढ़ाता है और सबसे जरूरी, यह खट्टा और भारी होता है, जो मेटाबॉलिज्म को बिगाड़ सकता है अगर आप हर दिन दही खाते हैं, तो इससे गैस और एसिडिटी, पाचन बिगड़ना, एक्ने और स्किन डलनेस, वजन बढ़ना, सर्दी-खांसी और एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

Photo Credit: freepik

दही रात में खाना नहीं चाहिए क्यों (Curd at night)

डॉ. मनीषा कहती हैं कि रात में बॉडी डिटॉक्स और रिपेयर होती है. ऐसे में दही जैसा हैवी और म्यूकस-प्रोड्यूसिंग फूड लेने से बॉडी की क्लीनिंग प्रॉसेस रुक जाती है. इसका सीधा असर आपकी इम्युनिटी और डाइजेशन पर पड़ता है.

दही गर्म करके क्यों नहीं खाना चाहिए (Why curd should not be heated)

बहुत से लोग दही को गर्म खाने में डालते हैं या उसे पकाकर खाते हैं. लेकिन ऐसा करने से उसमें मौजूद सभी प्रोबायोटिक बैक्टीरिया मर जाते हैं और प्रोटीन भी खराब हो जाता है. यानी स्वाद के लिए गर्म दही खा सकते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए नहीं.

कौन-कौन से मौसम में दही खाना चाहिए (Best season to eat curd)

1. गर्मियों और पतझड़ (Autumn) में दही से बचना चाहिए, क्योंकि ये शरीर की गर्मी और नमी को बढ़ा सकता है.

2. बारिश और सर्दियों में दही खाना फायदेमंद होता है, क्योंकि यह डाइजेशन में सुधार लाता है और शरीर को गर्म रखता है.

3. मानसून में जब पेट से जुड़ी परेशानियां बढ़ती हैं, तब दही गट हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है.

दही कब और कैसे खाएं (When and how to eat curd)