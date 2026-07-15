बारिश में कूलर दे रहा है चिपचिपी हवा? बढ़ाएं कूलिंग और घटाएं उमस सिर्फ 500 रुपये में

Cooler cooling In Rain Tips: बारिश का मौसम शुरू होते ही कई घरों में एक आम परेशानी सामने आने लगती है. कूलर चलने के बावजूद कमरे में ठंडक महसूस नहीं होती और हवा पहले से ज्यादा चिपचिपी लगने लगती है. ऐसे में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कूलर खराब हो गया है या अब नया कूलर खरीदना पड़ेगा. लेकिन सच ये है कि हर बार दिक्कत कूलर की नहीं होती. कई बार कमरे में हवा के सही तरीके से आने और बाहर निकलने का रास्ता न होने की वजह से ऐसा होता है. अच्छी बात ये है कि बिना ज्यादा खर्च किए सिर्फ करीब 300 रुपये की एक आसान ट्रिक अपनाकर आप कूलर की ठंडक पहले से बेहतर बना सकते हैं.

बारिश में कूलर की ठंडक क्यों कम हो जाती है (Why Cooler Cooling Reduces During Rain)

एयर कूलर पानी से भीगे कूलिंग पैड के जरिए हवा को ठंडा करता है. गर्मियों में बाहर की सूखी हवा आसानी से ठंडी हो जाती है, लेकिन बारिश के मौसम में हवा में पहले से ही काफी नमी रहती है. ऐसे में कूलर से निकलने वाली नम हवा कमरे में ही जमा होने लगती है. अगर कमरे में हवा बाहर निकलने का रास्ता नहीं होता, तो नमी बढ़ती जाती है. इसी वजह से ठंडी हवा भी चिपचिपी महसूस होने लगती है.

300 रुपये की आसान ट्रिक क्या है (What Is The Rs 300 Trick)

अगर आप महंगा डीह्यूमिडिफायर नहीं खरीदना चाहते, तो करीब 300 रुपये का एक छोटा एग्जॉस्ट फैन भी आपकी परेशानी दूर कर सकता है. ये कमरे की गर्म और नम हवा को बाहर निकालने में मदद करता है. इससे कमरे में एयर फ्लो बेहतर होता है और कूलर की ठंडी हवा ज्यादा असरदार महसूस होती है.

ऐसे करें इस्तेमाल (How To Use It)

कूलर को खिड़की या दरवाजे के पास रखें ताकि वो बाहर की ताजा हवा खींच सके.

कमरे के उस हिस्से की पहचान करें जो कूलर से सबसे दूर हो.

अगर वहां छोटी खिड़की या रोशनदान है, तो वहीं एग्जॉस्ट फैन लगाएं.

ध्यान रखें कि एग्जॉस्ट फैन का मुंह बाहर की तरफ हो, ताकि कमरे की गर्म और नम हवा बाहर निकलती रहे.

कूलर और एग्जॉस्ट फैन को एक साथ चलाएं. इससे कमरे में बेहतर एयर फ्लो बनेगा.

इस आसान तरीके से कमरे में नमी कम होगी और कूलर की ठंडी हवा पहले के मुकाबले ज्यादा असरदार महसूस होगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

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