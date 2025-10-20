Diwali 2025: दिवाली के लक्ष्मी पूजन पर पहने इस खास रंग के कपड़े, धन की देवी बरसाएंगी कृपा

What to wear on Diwali 2025: दीपों के त्योहार दिवाली की रात को विशेष रूप से धन की देवी यानी मां लक्ष्मी का पूजन किया जाता है. धार्मिक मान्यताओं की मानें तो पूजा-पाठ के दौरान पहने जाने वाले वस्त्रों का रंग देवी-देवताओं की कृपा प्राप्त करने में काफी महत्वपूर्ण होता है. ऐसे में दिवाली के लक्ष्मी पूजन में भी कुछ खास रंग के कपड़े पहनना भी काफी शुभ माना जाता है. ऐसा करने से मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है. आज हम आपको दीपावली पूजन में पहनने वाले कपड़ों के कुछ खास रंगो के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे घर में सकारात्मकता और सुख-समृद्धि बनी रहेगी. साथ ही ये भी बताएंगे कि आपको किन रंगों को पहनने से बचना चाहिए.

पीले रंग के कपड़े

दिवाली के मौके पर आप लक्ष्मी पूजन में पीला और सुनहरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये रंग मां लक्ष्मी को काफी प्रिय होता है. इसके अलावा इससे जीवन में जीवन में उजाला, सफलता और धन का आगमन भी होता है.

दिवाली पर आप लाल रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं. इस रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है. महिलाओं की बात करें तो दिवाली पर वे लाल रंग की चुन्नी, साड़ी पहन सकती हैं. इससे आत्मविश्वास, शक्ति और सौभाग्य बढ़ता है.

सफेद रंग का संबंध चंद्रमा से माना जाता है. इसके अलावा ये रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक होताा है. ऐसे में आप दिवाली पर सफेद रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं. अगर आपके पास व्हाइट रंग के कपड़े नहीं है या फिर किसी कारणवश सफेद रंग नहीं पहनना चाहते तो आप ऑफ-व्हाइट रंग के आउटफिट भी चुन सकते हैं.

ज्योतिष शास्त्र की मानें तो बुध ग्रह का संबंध ग्रीन यानी हरे रंग से होता है. लक्ष्मी पूजन में आप हरे रंग के कपड़े पहन सकते हैं, इससे आर्थिक स्थिति मजबूत और जीवन में कई सारे नए अवसर की प्राप्ति होती है.

दिवाली एक बहुत ही पावन त्योहार और शुभ अवसर है, ऐसे में ब्लैक कलर के कपड़े पहनने से बचना चाहिए. ब्लैक कलर नेगेटिविटी, दुख और निराशा का प्रतीक माना जाता है. ऐसे में शुभ अवसर पर कभी भी ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए. इसके अलावा दिवाली पर भूलकर भी फटे-पुराने कपड़े नहीं पहनने चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)