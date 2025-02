क्या आपको पता है बाल में कॉफी लगाने के क्या फायदे हो सकते हैं, जानिए यहां

How to apply coffee on hair : कमजोर बाल (hair fall), रूसी (dandruff related issue)की समस्या से परेशान हैं और बाल झड़ने और टूटने लगे हैं, तो फिर आपके लिए कॉफी हेयर मास्क (coffee hair mask) वाला नुस्खा बहुत (hair care nuskha) कारगर साबित हो सकता है. इसे लगाने के तरीका और फायदे क्या हैं, आज हम इस आर्टिकल में बताने जा रहे हैं, ताकि आप भी अपने बालों को अच्छी देखभाल (hair care routine to stop hair fall) कर सकें.

घर पर ताजा एलोवेरा जेल बनाने के लिए अपनाएं ये तरीका, मिनटों में होगा रेडी

बाल में कॉफी कैसे लगाएं - how to apply coffee to hair

Photo Credit: Somya Bisla Instagram

बस 2 चम्मच कॉफी पाउडर लें और उसमें 1 कप दही या एलोवेरा जेल मिक्स करिए. अब इस पोस्ट को बालों की जड़ों से लेकर सिरों तक में अच्छी तरह से लगा लीजिए. 30-40 मिनट तक इसको लगाकर रखिए. फिर इसे किसी माइल्ड शैंपू से अच्छे से वॉश कर लीजिए. यह मास्क बालों की जड़ों को भरपूर पोषण पहुंचाने का काम करता है.

आप हेयर टोनर की तरह भी इसको बालों में अप्लाई कर सकते हैं. इसे बनाना बहुत ही आसान है. बस कॉफी पाउडर को नॉर्मल पानी में मिक्स कर स्प्रे बॉटल में भर लीजिए. फिर जड़ों से सिरे तक स्प्रे करके मसाज दीजिए. फिर 15 से 20 मिनट बाद आप शैंपू करिए.

अब 1 चम्मच कॉफी पाउडर में 1 चम्मच शहद और 2 बड़े चम्मच नारियल तेल मिक्स कर लीजिए. अब इस पेस्ट को बालों के स्कैल्प पर लगाकर 10 मिनट तक मसाज कर लीजिए. फिर आप माइल्ड शैंपू से हेयल वॉश करें. यह नुस्खा स्कैल्प को एक्सफोलिएट करता है और बालों की ग्रोथ बढ़ाने में भी मदद करता है.

बाल में कॉफी लगाने के क्या हैं फायदे - What are the benefits of applying coffee to your hair?

इससे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है.

बाल में कॉफी लगाने से हेयर फॉल रुकता है.

बाल में कॉफी लगाने से हेयर ग्रोथ भी अच्छी होती है.

इससे स्कैल्प की डीप क्लीनिंग भी हो जाती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.