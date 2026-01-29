विज्ञापन

 घर में ऐसे लगाएं लौंग मिर्च का पौधा, बाजार जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत, लोग भी पूछेंगे कैसे किया?  

लौंगी मिर्च का पौधा घर में लगा लो. फिर कभी भी इसे बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

 घर में ऐसे लगाएं लौंग मिर्च का पौधा, बाजार जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत.

Laungi Mirch: घर में बागवानी करना बेहद अच्छा होता है. साथ ही नींबू, मिर्च, धनिया, पुदीना और छोटी-छोटी जरूरत के पौधे भी घर में लगाकर इन्हें खरीदने के लिए बाजार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इन दिनों लोगों में तीखी लौंग मिर्च (गोल मिर्च) को घर के आंगन में लगाने का बढ़ा चलन है. लौंग मिर्च ना सिर्फ खाने में स्वाद बढ़ाती है, बल्कि हेल्थ के लिहाज से खूब फायदेमंद भी होती है. इसके अलावा अगर आप अपने घर के आंगन में उगाई लौंग मिर्च का सेवन करते हैं, तो वो बाजार में बिकने वाली लौंग मिर्च से ज्यादा असरदार होती है. हर घर में हरे धनिए की तरह लौंग मिर्च का भी इस्तेमाल होता है. इसे घर में एक गमले में भी उगाया जा सकता है. इसे उगने के लिए ज्यादा स्पेस की भी जरूरत नहीं होती है. ना ही इसको ज्यादा पानी की जरूरत होती है. बस इसे धूप में रखें, समय-समय पर इसकी देखभाल करें और खाद देते रहें, तो यह आपकी लौंग की फसल काफी तेजी से बढ़ेगी.

सेहत के लिए कितनी फायदेमंद?

कई हेल्थ एक्सपर्ट और डॉक्टर इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि लौंग सेहत के लिहाज से बहुत ज्यादा फायदेमंद है. लौंग में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है. इसके अलावा में इसमें खनिज भी होते हैं. लौंग को अक्सर दाल, चटनी, सब्जी और तीखे मसाले बनाने में इस्तेमाल किया जाता है. लौंग का स्वाद काफी तीखा होता है और सब्जी में दो या तीन लौंग ही काफी रहती है. लौंग का पौधा एक सुंदर पौधा माना जाता है. इस पर पहले मिर्च हरी होती है और फिर धीरे-धीरे लाल रंग में बदलने लगती है. लौंग अब ना सिर्फ गांव देहात बल्कि शहरों में भी पहली च्वाइस बन गई है. शहरों में लोग इसे अपनी छत पर गमले में रखते हैं.

कितने रुपये में मिलेगा पौधा?

लौंग मिर्च का पौधा ज्यादा महंगा भी नहीं है. इसे आप बाजार से 25 से 30 रुपये में आसानी से खरीद सकते हैं. अगर इसे आंगन में लगाते हैं तो यह चार साल तक आपको मिर्च उगाकर देगा और गमले में इसका उत्पादन समय 1 से 2 साल तक का है. एक छोटे परिवार के लिए दो से तीन लौंग के पौधे काफी हैं. याद रहे जब लौंग का पौधा हरे से लाल रंग का होने लगे तभी इसे तोड़ना सही माना जाता है. बता दें, लौंग मिर्च की मार्केट में खूब डिमांड है. इसकी पैदावार कम है और इसलिए मंडियों में इसके भाव ज्यादा ही रहते.

