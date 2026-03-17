कश्मीर का ट्यूलिप गार्डन जैसे ही खिलता है, सोशल मीडिया से लेकर ट्रैवल लिस्ट तक हर जगह उसी की चर्चा होने लगती है. रंग-बिरंगे ट्यूलिप्स की कतारें, पीछे बर्फ से ढकी पहाड़ियां और सामने कैमरों की भीड़, यह नजारा हर साल हजारों लोगों को अपनी ओर खींचता है. लेकिन दिलचस्प बात यह है कि फूलों की ऐसी ही रंगीन दुनिया सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है. भारत के अलग-अलग हिस्सों में ऐसे कई स्पॉट हैं, जहां मौसम बदलते ही पूरी जमीन फूलों की चादर में बदल जाती है और हर इलाका अपने अलग रंग और पहचान के साथ एक नई “फूलों की जन्नत” बन जाता है.

कश्मीर के अलावा इन जगहों पर है फूलों की खूबसूरत दुनिया (These places are home to a beautiful world of flowers)

वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड

उत्तराखंड में स्थित वैली ऑफ फ्लावर्स (Valley of Flowers) हिमालयी क्षेत्र में आने वाली एक प्रसिद्ध घाटी है. यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और जून से सितंबर के बीच यहां सैकड़ों प्रजातियों के फूल खिलते हैं. इस दौरान पूरी घाटी रंगों की चादर जैसी दिखाई देती है और ट्रेकिंग के लिए भी यह जगह काफी लोकप्रिय है.

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युमथांग वैली, सिक्किम

सिक्किम की युमथांग वैली (Yumthang Valley) उत्तर सिक्किम में करीब 11 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है. इसे “Valley of Flowers of the East” कहा जाता है. अप्रैल से जून के बीच यहां रोडोडेंड्रॉन समेत कई अल्पाइन फूल खिलते हैं, जो पूरी घाटी को रंगीन बना देते हैं.





कास प्लैट्यू ऑफ़ फ्लावर्स, महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित कास पठार (Kaas Plateau) अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है. मॉनसून के मौसम में यहां सैकड़ों किस्म के जंगली फूल एक साथ खिलते हैं. इस वजह से इसे “महाराष्ट्र की वैली ऑफ फ्लावर्स” भी कहा जाता है और यह यूनेस्को बायोडायवर्सिटी साइट का हिस्सा है.

जुकू वैली

नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित जुकू वैली (Dzukou Valley) पूर्वोत्तर भारत की सबसे खूबसूरत घाटियों में गिनी जाती है. यहां मानसून के दौरान हरियाली के साथ Dzukou Lily समेत कई फूल खिलते हैं. यह जगह ट्रेकिंग और नेचर लवर्स के बीच काफी लोकप्रिय है.

मुन्नार, केरल

केरल के इडुक्की जिले में स्थित मुन्नार (Munnar) अपनी पहाड़ियों और चाय बागानों के साथ-साथ नीलकुरिंजी फूल के लिए भी जाना जाता है. यह फूल हर 12 साल में एक बार खिलता है और जब खिलता है तो पूरी पहाड़ियां नीले रंग में रंग जाती हैं. यह नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं.

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शिलॉन्ग चेरी ब्लॉसम, मेघालय

मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग में होने वाला चेरी ब्लॉसम (Shillong Cherry Blossom) भारत के सबसे अलग फ्लावर अनुभवों में गिना जाता है. हर साल अक्टूबर-नवंबर के बीच यहां चेरी ब्लॉसम के पेड़ गुलाबी फूलों से भर जाते हैं. इस दौरान यहां फेस्टिवल भी आयोजित होता है, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है.



लालबाग बॉटनिकल गार्डन, बेंगलुरु

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित लालबाग बॉटनिकल गार्डन (Lalbagh Botanical Garden) भी फूलों के लिए खास पहचान रखता है. यहां साल में दो बार होने वाले फ्लावर शो के दौरान सैकड़ों किस्म के फूलों को खास डिजाइन में सजाया जाता है, जो लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है.

कुल मिलाकर, अगर आप फूलों की खूबसूरती देखना चाहते हैं, तो इसके लिए सिर्फ कश्मीर जाना जरूरी नहीं है. देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग समय पर ऐसे कई मौके आते हैं, जब प्रकृति अपने सबसे रंगीन रूप में नजर आती है.