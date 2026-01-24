विज्ञापन

रात को बाल बांधकर सोएं या खोलकर? ये एक गलती बना सकती है आपको गंजा

Hair Care Tips: कोई कहता है बाल खोलकर सोना चाहिए ताकि स्कैल्प को आराम मिले, तो कोई मानता है कि बाल बांधने से उलझते नहीं. सच क्या है? आइए आसान भाषा में समझते हैं कि बाल बांधकर सोने के क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं.

Hair Care Tips: सोने से पहले बालों की देखभाल कैसे करें?

Healthy Hair Secrets: रात को सोने से पहले हम अक्सर छोटे-छोटे फैसले बिना सोचे ले लेते हैं, मोबाइल चार्जिंग पर लगाना, अलार्म सेट करना और फिर बालों को जैसे-तैसे संभालकर सो जाना. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि बाल बांधकर सोना सही है या खोलकर? यह सवाल खासकर महिलाओं और लंबे बाल रखने वालों के बीच बहुत आम है. कई लोग अक्सर लोग बाल उलझने से बचाने के लिए रात में बाल बांधकर सो जाते हैं. लेकिन, अगर यह आदत रोज की बन जाए और तरीका सही न हो, तो इससे बालों और स्कैल्प दोनों को नुकसान हो सकता है. कोई कहता है बाल खोलकर सोना चाहिए ताकि स्कैल्प को आराम मिले, तो कोई मानता है कि बाल बांधने से उलझते नहीं. सच क्या है? आइए आसान भाषा में समझते हैं कि बाल बांधकर सोने के क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं.

सोने के तरीके का बालों की सेहत पर असर

नींद के दौरान हमारा शरीर ही नहीं, बाल और स्कैल्प भी रिकवर करते हैं. इस समय बालों पर पड़ने वाला खिंचाव, घर्षण और नमी की कमी सीधे उनकी सेहत को प्रभावित करती है. इसलिए सोने का तरीका, तकिया का कपड़ा और बालों की पोज़िशन सब मायने रखते हैं.

बाल खोलकर सोने के फायदे | Benefits of Sleeping With Your Hair Down

अगर आपके बाल छोटे हैं या बहुत ज्यादा उलझते नहीं हैं, तो बाल खोलकर सोना फायदेमंद हो सकता है:

  • इससे स्कैल्प पर कोई खिंचाव नहीं पड़ता.
  • ब्लड सर्कुलेशन बेहतर रहता है.
  • सिरदर्द या हेयरलाइन स्ट्रेस का खतरा कम होता है.

लेकिन इसका एक नुकसान भी है. खुले बाल रात में तकिए से रगड़ खाते हैं, जिससे:

  • बाल ज्यादा टूट सकते हैं.
  • फ्रिज और दोमुंहे बाल बढ़ सकते हैं.
  • सुबह बाल ज्यादा उलझे हुए मिलते हैं.

बाल बांधकर सोने के फायदे | Benefits of Sleeping with Your Hair Tied Up

लंबे, घुंघराले या बहुत घने बाल वालों के लिए बाल बांधकर सोना कई बार ज्यादा प्रैक्टिकल होता है. इससे:

  • बाल कम उलझते हैं.
  • टूट-फूट और रगड़ कम होती है.
  • सुबह बाल संभालना आसान होता है.

लेकिन ध्यान रहे टाइट हेयरस्टाइल सबसे बड़ी गलती है. बहुत कसकर बांधे गए बालों से हेयर फॉल बढ़ सकता है, हेयरलाइन पीछे जा सकती है, स्कैल्प में दर्द और तनाव हो सकता है.

बाल बांधकर सोने के नुकसान (Baal Bandhkar Sone ke Nuksan)

बालों का झड़ना बढ़ सकता है: जब बाल कसकर बांधे जाते हैं, तो जड़ों पर लगातार खिंचाव पड़ता है. इसे ट्रैक्शन एलोपेसिया कहा जाता है. हेयरलाइन से बाल पतले होने लगते हैं, माथे और कानों के पास से बाल ज्यादा झड़ते हैं.

बाल टूटने और दोमुंहे होने का खतरा: रात में करवट बदलते समय बंधे हुए बाल रबर या क्लिप से रगड़ खाते हैं. बाल बीच से टूट सकते हैं, दोमुंहे बाल (स्प्लिट एंड्स) बढ़ते हैं, बाल कमजोर और रूखे हो जाते हैं.

सिरदर्द और स्कैल्प पेन: बहुत टाइट पोनीटेल या जूड़ा बनाकर सोने से, सिर में भारीपन, स्कैल्प में दर्द, सुबह उठते ही सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

ब्लड सर्कुलेशन पर असर: लगातार खिंचाव की वजह से स्कैल्प में ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता, बालों तक पोषण कम पहुंचता है, हेयर ग्रोथ धीमी हो सकती है.

डैंड्रफ और खुजली बढ़ सकती है: गीले या हल्के नम बाल बांधकर सोने से, स्कैल्प में नमी फंस जाती है, फंगल इंफेक्शन का खतरा बढ़ता है, डैंड्रफ और खुजली हो सकती है.

सही तरीका क्या है?

असल सवाल बांधना या खोलना नहीं, बल्कि कैसे बांधना है. बालों को हल्का-सा ढीला बांधें, हाई पोनीटेल या टाइट जूड़ा न बनाएं, लो ब्रेड (ढीली चोटी) सबसे अच्छा ऑप्शन मानी जाती है, रबर बैंड की जगह सॉफ्ट स्क्रंची या क्लॉथ बैंड इस्तेमाल करें.

तकिए और कपड़े का भी बड़ा रोल

चाहे बाल बांधकर सोएं या खोलकर, अगर तकिया गलत है तो नुकसान हो सकता है. कॉटन तकिए की जगह सैटिन या सिल्क पिलो कवर बेहतर होता है, इससे घर्षण कम होता है, बालों में नमी बनी रहती है.

तो आखिर क्या बेहतर है?

  • कोई एक जवाब सब पर लागू नहीं होता.
  • छोटे या पतले बाल हैं, तो खोलकर सोना ठीक.
  • लंबे, रूखे या घुंघराले बाल हैं तो ढीली चोटी या ढीला बन.
  • टाइट हेयरस्टाइल बिल्कुल नहीं
