चावल और दाल में कभी नहीं लगेंगे कीड़े, बस डाल दें इस चीज के दो पत्ते

Chawal Ke Keede: ज्यादातर लोग इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि उनके राशन में कीड़े लग जाते हैं, लाख कोशिशों के बावजूद उनकी ये परेशानी दूर नहीं होती है.

चावल में लगे कीड़े ऐसे भगाएं

लगभग सभी घरों में महीने में एक बार राशन का पूरा सामान भरा जाता है. मार्केट से लाने के बाद आटे से लेकर चावल और दालें, सभी एयर टाइट कंटेनर में पैक कर दी जाती हैं. बरसात के मौसम में ऐसी चीजों में कीड़े लगने का खतरा रहता है, ऐसे में लोग एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि कई बार देखा गया है कि इनके अंदर मौजूद राशन में भी कीड़े लग जाते हैं, जिससे लोग काफी परेशान रहते हैं और इन्हें हटाना एक बड़ी चुनौती बन जाती है. आज हम आपको एक ऐसा तरीका बता रहे हैं, जिससे आपकी ये परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी. इसके लिए आपके सिर्फ कुछ पत्ते चावल या किसी दूसरे राशन वाले बर्तन में रखने होंगे. 

कीड़ों से होती है परेशानी 

किचन में रखे चावल वाले बर्तन में अक्सर आपने छोटे कीड़े देखे होंगे, लाख कोशिशों के बावजूद सफेद चावलों में ये काले रंग के कीड़े नजर आते हैं. जब भी खाना बनाते हैं तो इन कीड़ों को पूरी तरह से हटाना सबसे मुश्किल काम हो जाता है. इसके लिए कई बार चावल को पानी से धोना होता है, इसके बाद भी एक या दो कीड़े कई बार रह जाते हैं. बने हुए चावल में जब ये कीड़ा नजर आता है तो ये बड़ी शर्मिंदगी का सबब बन जाता है. ऐसे में आपको इसका असली इलाज पता होना जरूरी है. 

ये पत्ते आएंगे काम

अब अगर आप भी किचन में रखे राशन के डिब्बों में पड़े कीड़ों से परेशान हो गए हैं तो कुछ पत्ते आपकी ये समस्या दूर कर सकते हैं. आपके किचन में ही रखा हुआ तेजपत्ता इसका सबसे सही इलाज हो सकता है. इसके कुछ पत्ते आप अपने राशन में मिलाकर रख दें, जिसके बाद आपको कीड़े लगने वाली परेशानी कभी नहीं होगी. तेजपत्ते में एक खास तरह की स्मेल होती है, जिससे राशन में कीड़े पैदा नहीं होते हैं. 

इतने दिन में बदल दें पत्ते

औषधीय गुणों से भरपूर इस पत्ते का इस्तेमाल तब करें, जब आप मार्केट से राशन लाएं. डिब्बे में चावल या फिर दाल रखने के साथ ही इसमें दो से तीन तेज पत्ते डाल दें. अगर राशन एक महीने से ज्यादा दिनों तक इस्तेमाल नहीं हुआ है तो आप इन तेज पत्तों को बदलकर नए पत्ते रख सकते हैं. तेजपत्ते के साथ आप कुछ लौंग भी डाल सकते हैं. ऐसा करने से आपकी राशन में कीड़े लगने और उनकी सफाई वाली टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो सकती है. 

