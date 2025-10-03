चाहिए कोरियन ग्लास स्किन? रात को चावल से बना ये मास्क लगा लीजिए, जानें पैक बनाने का तरीका

Rice Face Mask The Secret to Natural Glow: क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी स्किन को चमकदार बनाने का सबसे आसान तरीका आपके किचन में ही रखा है? जी हां, हर बार ब्यूटी स्टोर भागने या महंगे क्रीम-सीरम खरीदने की जरूरत नहीं. असली स्किन ग्लो हमेशा नेचुरल चीजों से आता है. हमारी दादी-नानी हमेशा कहती थीं कि चावल और एलोवेरा स्किन के लिए जादू से कम नहीं. आज हम आपको एक ऐसा आसान घरेलू नुस्खा बता रहे हैं जो आपकी त्वचा को ग्लास स्किन जैसा ब्राइटनेस और स्मूदनेस देगा.

क्यों खास है चावल का मास्क? (glass skin with rice flour)

चावल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स स्किन को डीप क्लीन करते हैं, ओपन पोर्स को टाइट करते हैं और फाइन लाइन्स को हल्का करते हैं. लगातार इस्तेमाल करने से स्किन डलनेस और पिगमेंटेशन भी कम हो जाता है. यही नहीं, यह आपकी त्वचा को नैचुरल यंग लुक देता है.

एलोवेरा और कोकोनट ऑयल का जादू (Rice face pack homemade)

एलोवेरा जेल स्किन को हाइड्रेट और कूलिंग इफेक्ट देता है, जिससे टैनिंग और इर्रिटेशन कम होती है.

कोकोनट ऑयल स्किन को गहराई से मॉइस्चराइज करके उसे सॉफ्ट और शाइनी बनाता है.

इन दोनों को चावल के साथ मिलाने पर आपकी स्किन को मिलता है हाइड्रेशन + ग्लो + स्मूदनेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन.

ऐसे बनाएं और लगाएं मास्क (Korean rice face mask)

2-3 चम्मच चावल को 2-3 घंटे (या रातभर) पानी में भिगो दें. चावल का पानी अलग कर लें. इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल या आधा चम्मच कोकोनट ऑयल डालें. अच्छे से मिक्स करके स्मूद पेस्ट बना लें. इसे चेहरे और गर्दन पर लगाएं और रातभर के लिए छोड़ दें. सुबह नॉर्मल पानी से वॉश कर लें.

किसे होगा ज्यादा फायदा? (Chawal ke aate ka face pack)

यह मास्क ड्राई और नॉर्मल स्किन वालों के लिए ज्यादा फायदेमंद है.

ऑयली स्किन वाले कोकोनट ऑयल की जगह सिर्फ एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हैं.

हफ्ते में 2-3 बार इसका इस्तेमाल करने से स्किन पर नेचुरल ग्लो लंबे समय तक बना रहेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

