Natural Ways To Clean Teeth: पहाड़ों में आज भी लकड़ियां जलाकर खाना पकाने की ट्रेडिशन जारी है. जिसके बाद बची हुई राख और कोयले (Tooth Cleaning With Coal) का इस्तेमाल कई घरेलू नुस्खों में किया जाता है. यह जानकर आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन सच यह है कि ज्यादातर गांवों में लोग अब भी कोयले के (Charcoal For Teeth Whitening) टुकड़े से दांत साफ करते हैं. कोयला न केवल दांतों की सफाई के लिए काम आता है, बल्कि इसे हेल्थ के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. पुराने समय में, जब मॉडर्न (Benefits of Charcoal For Teeth) फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थे, तब लोग इसे दंतमंजन के तौर पर यूज करते थे और यह ट्रेडिशन आज भी कई जगहों पर कायम है.

यह एक फल आपकी पेशाब से जुड़ी कई द‍िक्‍कतें कर देगा दूर, आचार्य बालकृष्ण ने बताएं गजब के फायदे

मार्केट में केमिकल वाले प्रोडक्ट्स

आज के समय में दांतों की सफाई के लिए बाजार में कई तरह के केमिकल वाले प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं. इनके अधिक इस्तेमाल से ज्यादातर लोगों को दांतों से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. कई लोगों के दांत कम उम्र में ही खराब हो जाते हैं. अगर हम 50 साल पहले की बात करें, तो उस दौर में लोगों को दांतों से जुड़ी परेशानियां बहुत ही कम होती थीं.

Photo Credit: iStock

पहले लोग कोयले से दांत साफ किया जाता था (Traditional Dental Care)

पहले लोग कोयले से दांत साफ करते थे, लेकिन समय के साथ यह आदत धीरे-धीरे खत्म होती गई.

कोयले से दांत साफ की जाए तो इसके कई फायदे मिल सकते हैं.

यह दांतों को नेचुरली चमकदार बनाए रखता है और पीलेपन को दूर करता है.

इसके इस्तेमाल से दांतों में कीड़ा नहीं लगता.

जब कोयले से दांत साफ किए जाते हैं, तो इसका कुछ हिस्सा शरीर में भी पहुंच जाते हैं, जिससे पेट से जुड़ी कई बीमारियां खत्म हो जाती हैं.

यही कारण है कि पुराने समय के लोग नेचुरल चीजों का यूज करके 100 साल तक हेल्दी जीवन जीते थे.

दो तरीके से साफ कर सकते हैं दांत (Natural Ways To Clean Teeth)

कोयले से दो तरीके से दांत साफ कर सकते हैं.

पहले तरीके में कोयले के एक टुकड़े को हल्के हाथों से लगभग पांच मिनट तक दांतों पर रगड़कर फिर कुल्ला कर लिया जाता है.

यह तरीका दांतों की सफाई के लिए बेहद इंपैक्टफुल माना जाता है.

दूसरे तरीके में कोयले को पीसकर उसका पाउडर बनाया जाता है और फिर इससे पेस्ट तैयार कर दांतों की सफाई की जाती है.

न्यूज रिपोर्ट के अनुसार, उत्तराखंड के कई गांवों में आज भी कोयले से दांत साफ करने की परंपरा कायम है. पहाड़ों में रहने वाले बड़े बुजुर्ग इस नेचुरल तरीके को सबसे इम्पैक्टफुल मानते हैं. उनका कहना है कि कोयला न केवल दांतों की सफाई करता है, बल्कि दांत और मसूड़ों से जुड़ी अलग-अलग समस्याओं से भी बचाव में मदद करता है.

पुराने जमाने में लोग कैसे साफ करते थे दांत (Village Dental Care Traditions)

पहले के समय में लोग न तो ब्रश का यूज करते थे और न ही टूथपेस्ट.

फिर भी उनके दांत लंबे समय तक मजबूत बने रहते थे.

आज के समय में टूथपेस्ट में मौजूद फ्लोराइड और अन्य केमिकल्स धीरे-धीरे दांतों को कमजोर कर सकते हैं.

वहीं, कोयला पूरी तरह से नेचुरल होता है और बिना किसी नुकसान के दांतों की सफाई करता है.

अगर आप अपने दांतों को मजबूत और चमकदार बनाना चाहते हैं, तो बाजार में मिलने वाले केमिकल मिले हुए प्रोडक्ट की जगह कोयले से दांत साफ करने की इस ट्रेडिशनली तरीके को अपना सकते हैं.

यह न सिर्फ आपके दांतों को हेल्दी रखेगा, बल्कि दांतों से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने में भी मदद करेगा.

ये तरीका भी आजमा सकते हैं

एक संतरा, केला या नींबू का छिलका लें और इसे धीरे-धीरे अपने दांतों पर रगड़ें.

लगभग 2 मिनट तक इसे मलने के बाद, मुंह को अच्छी तरह धो लें और फिर दांतों को ब्रश कर लें.

इन फलों के छिलकों में मौजूद साइट्रिक एसिड दांतों को नेचुरली सफेद करने में मदद करता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.