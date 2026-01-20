विज्ञापन

काली पड़ गई चांदी की अंगूठी और पायल? इन 3 नुस्खों से करें सफाई, मिनटों में आ जाएगी नई जैसी चमक

Silver Cleaning Tips: आज हम आपको ऐसी 3 ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप अपने चांदी के जेवर की सफाई कर सकते हैं. खास बात यह कि इससे चांदी की क्वालिटी खराब नहीं होगी और मिनटों में नई जैसी चमक लौट आएगी.

चांदी की पायल-अंगूठी कैसे साफ करें?
Chandi ki Payal Anguthi Kaise Saaf Karen: अधिकतर महिलाएं हाथों में चांदी की अंगूठी और पैरों में पायल पहनती हैं. यह न केवल देखने में खूबसूरत लगती है बल्की लुक में भी चार-चांद लगा देती है. लेकिन इनके साथ एक समस्या रहती है कि यह समय के साथ-साथ काली पड़ जाती जो जिससे चमक चली जाती है. इनकी सफाई के लिए कई लोग केमिकल का उपयोग करते हैं, लेकिन इनसे चांदी की क्वालिटी खराब होने का खतरा काफी ज्यादा बना रहता है. ऐसे में कुछ घरेलू नुस्खे ही बेहद कारगर और सुरक्षित साबित होते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको ऐसी 3 ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से आप अपने चांदी के जेवर की सफाई कर सकते हैं. खास बात यह कि इससे चांदी की क्वालिटी खराब नहीं होगी और मिनटों में नई जैसी चमक लौट आएगी.

1. बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल

चांदी की पायल, अंगूठी और चेन साफ करने के लिए आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप एक कटोरी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेकर पानी मिलाएं और एक पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को चांदी की चेन या पायल पर लगाएं और 30 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद कोई स्क्रबर या पुराना टूथब्रश लें और हल्के हाथों से रगड़कर साफ कर दें. इससे चांदी का कालापन खत्म हो जाएगा और जेवर पहले जैसे नए चमकने लगेंगे.

2. साबुन और गुनगुना पानी

चांदी की ज्वेलरी को साफ करने के लिए आप केवल साबुन और गुनगुने पानी की मदद भी ले सकते हैं. इसके लिए आप हल्का गुनगुना पानी लें और उसमें साबुन मिक्स कर दें. अब इस घोल में चांदी की अंगूठी, पायल या कोई भी जेवर डालकर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें, फिर ब्रश से साफ कर लें. इससे ज्वेलरी पर जमी हुई सभी तरह की गंदगी हट जाएगी और चमक लौट जाएगी.

3. नींबू करेगा कमाल

काली चांदी को साफ करने के लिए नींबू और नमक भी बहुत असरदार माना जाता है. इसके लिए आप एक कटोरी में गुनगुना पानी लें और उसमें नींबू के रस के साथ एक चुटकी नमक मिला दें. अब इस घोल में चांदी की पायल, चेन या अंगूठी 20-25 मिनट के लिए डालकर छोड़ दें. इसके बाद हल्के हाथों से ब्रेश की मदद से रगड़ें. इससे कालापन खत्म हो जाएगी और शाइन वापिस से लौट जाएगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

