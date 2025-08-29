सुबह के नाश्ते में पोहा के साथ चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए? जानें एक्सपर्ट की राय

Poha with tea side effects: भारत में सुबह के नाश्ते में पोहा काफी पॉपुलर डिश है. हल्का, स्वादिष्ट और जल्दी बन जाने वाला यह व्यंजन हेल्दी भी माना जाता है. वहीं, बहुत से लोग इसे चाय के साथ खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पोहा और चाय का यह कॉम्बिनेशन आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है?

क्या पोहा और चाय साथ खाना सही है? । why not eat poha with tea

डाइटिशियन शिवाली गुप्ता (एसेंट्रिक क्लीनिक, दिल्ली) के मुताबिक, पोहा और चाय एक साथ लेना सही नहीं है. चाय पीने के तुरंत बाद या फिर पोहे के साथ चाय पीने से आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो सकता है. इससे शरीर में थकान और कमजोरी महसूस होने लगती है. इतना ही नहीं, पाचन तंत्र पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ सकता है.

पोहे और चाय साथ क्यों नहीं लेने चाहिए? । tea and poha harmful combination

दरअसल, पोहा आयरन का अच्छा स्रोत होता है. वहीं, चाय में मौजूद दूध और कैल्शियम शरीर में आयरन के अवशोषण (Absorption) को रोक देते हैं.

इसका नतीजा यह होता है कि, न तो शरीर को आयरन मिल पाता है और न ही कैल्शियम.

लंबे समय तक ऐसा करने से एनर्जी लेवल कम हो सकता है और बॉडी में पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है.

आयुर्वेद के अनुसार भी चाय और पोहा एक-दूसरे के लिए विपरीत माने जाते हैं, जैसे चाय और नमक का मेल शरीर के लिए हानिकारक है.

चाय की जगह क्या लें? । poha and vitamin C drinks benefits

अगर आप नाश्ते में पोहा खा रहे हैं, तो उसके साथ चाय की जगह विटामिन C युक्त ड्रिंक लेना फायदेमंद होगा.

आप संतरे का जूस, नींबू पानी या कोई भी फ्रूट-बेस्ड ड्रिंक ले सकते हैं.

विटामिन C शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ावा देता है.

इससे आपको डबल फायदा मिलेगा – पोहे से आयरन और जूस से विटामिन C.

पोहा अपने आप में हेल्दी ब्रेकफास्ट है, लेकिन इसे चाय के साथ लेने से इसके फायदे घटकर नुकसान में बदल सकते हैं. अगर आप सुबह की शुरुआत एनर्जेटिक और हेल्दी करना चाहते हैं, तो पोहे के साथ हेल्दी ड्रिंक चुनें, न कि चाय.

