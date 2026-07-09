अंशुला कपूर के वेडिंग सेलिब्रेशन में वैसे तो कई बॉलीवुड सितारे पहुंचे, लेकिन जैसे ही जाह्नवी कपूर ने अपनी बनारसी साड़ी में एंट्री की, सबसे ज्यादा चर्चा उनके स्टाइलिश बैकलेस ब्लाउज की होने लगी. ट्रेडिशनल साड़ी के साथ मॉडर्न ब्लाउज का ये कॉम्बिनेशन इतना एलिगेंट लगा कि फैशन लवर्स की नजरें उसी पर टिक गईं. अगर आप भी इस वेडिंग सीजन में साड़ी पहनकर सबसे अलग दिखना चाहती हैं, तो सिर्फ साड़ी नहीं, ब्लाउज डिजाइन भी आपके पूरे लुक का गेम बदल सकता है. स्ट्रैपी, हॉल्टर नेक, डीप बैक या बो-टाई जैसे बैकलेस ब्लाउज इस समय सबसे ट्रेंडिंग हैं और बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के ये लुक आपको आसानी से नया फैशन इंस्पिरेशन दे सकते हैं.

जाह्नवी कपूर का स्ट्रैपलेस बैकलेस ब्लाउज

जाह्नवी कपूर ने लैवेंडर बनारसी ब्रोकेड सिल्क साड़ी के साथ स्ट्रैपलेस बैकलेस ब्लाउज पहनकर ट्रेडिशनल लुक में ग्लैमरस ट्विस्ट जोड़ दिया. पीछे की पतली स्ट्रैप्स और परफेक्ट फिटिंग इस डिजाइन को बेहद क्लासी बना रही थी. अगर आप रिसेप्शन या इंगेजमेंट में सबसे स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो इस डिजाइन को सिल्क या बनारसी साड़ी के साथ आसानी से रीक्रिएट कर सकती हैं.

दीपिका पादुकोण का एलिगेंट बो-टाई डिजाइन

दीपिका पादुकोण का व्हाइट साड़ी लुक आज भी फैशन लवर्स की फेवरेट लिस्ट में शामिल है. उनके डीप बैकलेस ब्लाउज के पीछे बनी बड़ी बो-टाई पूरे लुक की हाईलाइट थी. स्लीक बन, स्टेटमेंट ईयररिंग्स और सॉफ्ट मेकअप के साथ ये डिजाइन क्लासी और लग्जरी वाइब देता है.

रकुल प्रीत सिंह का मिनिमल लेकिन स्टाइलिश लुक

अगर आपको ज्यादा हैवी डिजाइन पसंद नहीं हैं, तो रकुल प्रीत सिंह का नॉट-टाई बैकलेस ब्लाउज आपके लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन है. पेस्टल साड़ी, खुले वेवी बाल और न्यूड मेकअप के साथ उनका लुक बेहद फ्रेश और एलिगेंट दिखा. ये डिजाइन डे वेडिंग और मेहंदी जैसे फंक्शन के लिए शानदार रहेगा.

कृति सेनन का रॉयल हॉल्टर नेक

कृति सेनन ने मिरर वर्क साड़ी के साथ हॉल्टर नेक बैकलेस ब्लाउज पहनकर अपने लुक को रॉयल फिनिश दी. डीप बैक कट, गजरे वाला लो बन और हैवी झुमकों ने उनके पूरे स्टाइल को और भी ग्रेसफुल बना दिया. अगर आप ट्रेडिशनल और मॉडर्न फैशन का बैलेंस चाहती हैं, तो ये डिजाइन जरूर ट्राई करें.

सोनम कपूर का टाइमलेस क्लासी स्टाइल

सोनम कपूर का डीप यू-शेप बैक ब्लाउज उन लेडीज के लिए परफेक्ट है, जिन्हें सिंपल लेकिन रिच लुक पसंद है. सिल्क, ऑर्गेंजा या शिफॉन साड़ी के साथ इस तरह का ब्लाउज बेहद खूबसूरत लगता है. मिनिमल जूलरी और क्लीन हेयरस्टाइल इसके चार्म को और बढ़ा देते हैं.

कियारा आडवाणी और आलिया भट्ट का मॉडर्न फैशन

कियारा आडवाणी ने सिल्वर सीक्विन साड़ी के साथ स्ट्रैपी बैकलेस ब्लाउज पहनकर पार्टी रेडी लुक दिया. वहीं आलिया भट्ट का फ्लोरल स्ट्रिंग डिटेल वाला बैकलेस ब्लाउज उनके व्हाइट साड़ी लुक को बेहद फ्रेश और यूनिक बना रहा था. अगर आप यंग, ट्रेंडी और स्टाइलिश लुक चाहती हैं, तो ये दोनों डिजाइन्स आपके वॉर्डरोब के लिए बेहतरीन इंस्पिरेशन हो सकते हैं.

janhvi kapoor backless blouse, backless blouse design, celebrity blouse designs, saree blouse trends, wedding fashion, bollywood style, designer blouse ideas, glamorous blouse designs

जाह्नवी कपूर बैकलेस ब्लाउज, बैकलेस ब्लाउज डिजाइन, साड़ी ब्लाउज डिजाइन, ट्रेंडिंग ब्लाउज डिजाइन, बॉलीवुड फैशन, वेडिंग फैशन, ग्लैमरस ब्लाउज, सेलिब्रिटी स्टाइल, डिजाइनर ब्लाउज, बनारसी साड़ी लुक