टिफिन में खाना पैक करने के लिए किसका इस्तेमाल करना चाहिए, एल्युमिनियम फॉइल या बटर पेपर? जानें

What to use for packing food aluminium foil or butter paper: टिफिन पैक करना हमारे रोज़मर्रा की आदत का हिस्सा है. बच्चों का लंच बॉक्स हो या ऑफिस का खाना, ज्यादातर लोग इसे पैक करने के लिए एल्युमिनियम फॉइल या बटर पेपर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इनमें से कौन-सा ऑप्शन आपकी सेहत के लिए सही है? अक्सर लोग बिना सोचे-समझे फॉइल में गरमा-गर्म खाना पैक कर देते हैं, जबकि यही चीज़ आपकी हेल्थ को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा सकती है. आइए जानते हैं कि असल में कौन सा पैकिंग मैटीरियल है सबसे बेहतर और क्यों.

Aluminium Foil – सावधानी जरूरी (lunch box packing tips)

गर्म खाना अगर एल्युमिनियम फॉइल में पैक किया जाए, तो फॉइल के छोटे-छोटे कण खाने में मिक्स हो सकते हैं. यह आपके पेट, हड्डियों और दिमाग की सेहत पर नेगेटिव असर डाल सकते हैं. लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करने से डाइजेशन प्रॉब्लम्स और हड्डियों की कमजोरी तक हो सकती है, इसलिए अगर आपको फॉइल (Aluminium Foil Or Butter Paper) इस्तेमाल करना ही है तो उसमें ठंडा या हल्का-गर्म खाना ही पैक करें.

एल्युमिनियम फॉइल और बटर पेपर में से कौन सा ज्यादा बेहतर (Butter Paper – Safe & Healthy Option)

बटर पेपर सेल्युलोज से बना होता है, जो खाने के लिए बिल्कुल सुरक्षित है. यह खाने के एक्स्ट्रा ऑइल को एब्जॉर्ब कर लेता है और नमी को भी अंदर घुसने नहीं देता. इसका मतलब है कि खाना ज्यादा देर तक ताज़ा रहता है और आपकी हेल्थ पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता. खासतौर पर बच्चों का लंच पैक करने के लिए यह फॉइल से कहीं ज्यादा बेहतर विकल्प है.

Experts क्या कहते हैं? (foil ya butter paper kaunsa sahi hai)

हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि फूड पैकिंग के लिए बटर पेपर ही सबसे सही विकल्प है. एल्युमिनियम फॉइल को सिर्फ़ अस्थायी और लिमिटेड इस्तेमाल के लिए रखा जाना चाहिए. अगर आपको सेहत और सुरक्षा दोनों चाहिए तो रोज़ाना के लिए बटर पेपर अपनाना ही बेस्ट रहेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

