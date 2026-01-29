विज्ञापन

Border 2 फिल्म में मेधा राणा ने बताया 55 साल पुराना दादी नानी का नुस्खा, जानें घर में चींटी ना आए इसके लिए क्या करें?

Chiti Kaise Bhagaye In Hindi: हम यहां आपको कुछ ऐसे रसोई के नुस्खे बताने वाले हैं, जिन्हें आजमाकर आप चीटियों को आसानी से भागा सकते हैं. 

Border 2 फिल्म में मेधा राणा ने बताया 55 साल पुराना दादी नानी का नुस्खा, जानें घर में चींटी ना आए इसके लिए क्या करें?
What smell do ants hate the most?

Chiti Kaise Bhagaye In Hindi: आजकल हर जुबान पर एक ही नाम है बॉर्डर 2. इस फिल्म के सभी शो हाउस फुल जा रहे हैं. फिल्म के डायरेक्टर ,अनुराग सिंह ने इस फिल्म को बनाते हुए हर छोटी से छोटी बात का पूरा ख्याल रखा है. लोगों के व्यवहार, और रीति रिवाज तो छोड़िए उस दौर के घरेलू नुस्खों को भी वे फिल्म में दिखाने से नहीं चूके. फिल्म में सीन आता है जिसमें (वरुण धवन) अपनी शादी के बाद नई नवेली दुल्हन (मेधा राणा) को लेकर अपने सालों से बंद घर में आते हैं. ऐसे में घर में मौजूद कीट पतंगों और चीटियों के चलते जब नई दुल्हन परेशान होती है तो उस दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले एक प्राचीन घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करती है.

चींटियों से हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पाएं?

सफेद सिरका: इसे आप किचन का बेस्ट प्रोटेक्टर का नाम भी दे सकते हैं. इसमें पाया जाने वाला एसिड चींटियों में सूंघनेकी शक्ति को कम करता है. आप सफेद सिरके और पानी को एक बराबर मात्रा में मिलाकर स्प्रे बोतल में भर लें और फिर जहां-जहां चींटियों ने घर बना रखा है, वहां छिड़कें. ऐसा करने से चींटियों आसानी से बाहर निकल आएंगी.

नमक का घोल: यह एक सस्ता और असरदार तरीका साबित हो सकता है. इसे बनाने के लिए आपको एक गिलास गुनगुने पानी में 2 चम्मच नमक मिलाना होगा, फिर इसे स्प्रे बोतल में भरकर चींटियों पर छिड़कना होगा. ऐसे करें से आपकी किचन भी साफ रहेगी और खाना भी दूषित नहीं होगा.

हल्दी: इसमें नेचुरल एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं, जो चींटियों को पसंद नहीं आते. इसका तेज़ रंग और सुगंध चींटियों को दूर भगाती हैं. चींटियों के आने वाले स्लॉट, दरार या कोने में थोड़ी सी हल्दी छिड़क दें और फिर रातभर ऐसे ही रहने दे. ऐसा करने से वह एक जगह टिक नहीं पाएंगी.

