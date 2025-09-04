Vitamin B12 boost naturally: आजकल बदलती लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से लोगों में Vitamin B12 की कमी आम हो गई है. इसकी कमी से शरीर जल्दी थक जाता है, हाथ-पैरों में झुनझुनी, कमजोरी और कभी-कभी चक्कर भी आने लगते हैं. अच्छी बात यह है कि आपको इसके लिए तुरंत दवाइयों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है. रसोई में मौजूद जीरा, मेथी और लौंग का पानी पीकर आप नेचुरल तरीके से B12 लेवल को बढ़ा सकते हैं.

क्यों ज़रूरी है Vitamin B12? | B12 deficiency home remedy

विटामिन B12 शरीर में ऊर्जा बनाने, खून की कमी रोकने और दिमाग को एक्टिव रखने में अहम भूमिका निभाता है. इसकी कमी से लगातार थकान, हाथ-पैरों में झुनझुनी, चक्कर और भूलने की समस्या हो सकती है. अच्छी बात यह है कि कुछ घरेलू नुस्खे आपकी मदद कर सकते हैं.

जीरे का पानी | drink water of cumin

जीरा एंटीऑक्सीडेंट और मिनरल्स से भरपूर होता है. इसका पानी रोज़ सुबह खाली पेट पीने से पाचन बेहतर होता है और शरीर पोषक तत्वों को तेजी से अब्ज़ॉर्ब करता है. यह B12 के स्तर को नैचुरली बढ़ाने में सहायक है.

मेथी का पानी | drink water of fenugreek

मेथी के बीजों में मौजूद आयरन, फोलेट और ज़रूरी विटामिन्स खून की कमी को दूर करने में मदद करते हैं. रातभर भिगोई हुई मेथी का पानी सुबह पीने से शरीर को नेचुरल एनर्जी मिलती है और धीरे-धीरे B12 की कमी भी पूरी होती है.

लौंग का पानी | drink water of cloves

लौंग सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है. इसका पानी इम्यूनिटी मजबूत करता है और शरीर को विटामिन्स व मिनरल्स को सही तरीके से अवशोषित करने में मदद करता है. यह थकान और कमजोरी दूर करने का असरदार उपाय है.

और क्या करें? | Vitamin B12 Ki kami ke lakshan

डाइट सुधारें: दूध, दही, अंडे, पनीर और दालों को शामिल करें.

हाइड्रेटेड रहें: दिनभर पर्याप्त पानी पीना जरूरी है.

डॉक्टर से सलाह लें: अगर B12 की कमी ज्यादा है तो सप्लीमेंट्स या इंजेक्शन भी लेने पड़ सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

