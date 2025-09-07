Chandra Grahan 2025: क्या सच में चंद्रग्रहण के बाद नहाना जरूरी है?

Kya Chandragrahan ke Bad Nahana Jaruri: भारत में साल 2025 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण 07 सितंबर की रात 09:58 बजे से शुरू होकर 08 सितंबर की सुबह 01:26 बजे तक चलेगा. कुल 3 घंटे 38 मिनट तक रहने वाला यह ग्रहण ज्योतिष और विज्ञान...दोनों दृष्टियों से खास माना जा रहा है. ग्रहण के दौरान कई धार्मिक नियमों का पालन किया जाता है, जिनमें सबसे अहम ग्रहण के बाद स्नान करना है. लेकिन आखिर स्नान (Bathing After Lunar Eclipse) इतना जरूरी क्यों माना गया है?

किन ग्रहों की वजह से लगता है ग्रहण? (7 september chandra grahan time 2025)

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार राहु और केतु जैसे अशुभ ग्रहों के कारण ही ग्रहण लगता है. चंद्र ग्रहण के समय केतु, चंद्रमा को ग्रसित करता है जिससे वातावरण में नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं. यही वजह है कि ग्रहण के बाद स्नान कर शुद्धि करना आवश्यक बताया गया है.

ग्रहण के बाद स्नान क्यों जरूरी? (Chandra Grahan Sutak Kaal)

पुराणों में कहा गया है कि ग्रहण, संक्रांति, यज्ञ या संतान जन्म जैसी स्थितियों में स्नान करके शुद्ध होना जरूरी है.

ग्रहण के समय शरीर अशुद्ध हो जाता है और इसे पवित्र करने के लिए स्नान आवश्यक है.

ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जाएं शरीर और मन पर असर डालती हैं. स्नान करने से इनसे मुक्ति मिलती है.

वैज्ञानिक नजरिए से स्नान का महत्व (Myths vs Reality Lunar Eclipse)

धार्मिक कारणों से इतर विज्ञान भी ग्रहण के बाद स्नान की पुष्टि करता है.

ग्रहण के दौरान वातावरण में रोगाणु और बैक्टीरिया तेजी से फैलते हैं.

चंद्रमा की रोशनी का असामान्य प्रभाव शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता को कमजोर कर सकता है.

स्नान करने से संक्रमण का खतरा कम होता है और शरीर को ताजगी मिलती है.

ग्रहण से पहले स्नान का पुण्यफल (bathing during eclipse)

ग्रहण से केवल बाद में नहीं, बल्कि पहले भी स्नान करने के कई फायदे बताए गए हैं. शास्त्रों के अनुसार, ग्रहण से पहले स्नान करने के बाद मंत्रजप, भजन-कीर्तन और ध्यान करने से कई गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है. इस दौरान भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए और पूरे परिवार के साथ साधना करना शुभ माना जाता है. चाहे धार्मिक मान्यता हो या वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चंद्र ग्रहण के बाद स्नान को शुद्धि और स्वास्थ्य दोनों के लिए जरूरी बताया गया है, इसलिए 07-08 सितंबर के इस ग्रहण के बाद स्नान करना न सिर्फ परंपरा है, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद है.

