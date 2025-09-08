विज्ञापन
ENG vs SA: वनडे इतिहास की रनों के हिसाब से 10 सबसे बड़ी जीत, इंग्लैंड ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

Top 10 Biggest Wins In ODI Cricket By Runs: साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में इंग्लैंड टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है.

  • इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में 342 रनों से जीत दर्ज की
  • यह जीत वनडे इतिहास में पहली बार 340 से अधिक रनों के अंतर से मिली है और सबसे बड़ा रिकॉर्ड है
  • इंग्लैंड ने 50 ओवर में चार विकेट पर 414 रन बनाए जबकि साउथ अफ्रीका 72 रन पर आउट हो गई
Top 10 Biggest Wins In ODI Cricket : इंग्लैंड ने वनडे क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. साउथ अफ्रीका पर तीसरे वनडे में  342 रनों की जीत वनडे क्रिकेट में अब तक की सबसे बड़ी जीत है. इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के नाम था, जिसने 2023 में श्रीलंका को 317 रनों से हराया था. 5 जनवरी, 1971 (जब पहला वनडे खेला गया था) के बाद यह पहली बार है जब किसी टीम ने कोई वनडे मैच 340 से ज़्यादा रनों से जीता है. (England vs South Africa, 3rd ODI)

इसके अलावा यह साउथ अफ्रीका की वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी हार भी है. इससे पहले उनकी सबसे बुरी हार इसी साल अगस्त में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 276 रनों से हुई थी.  साउथ अफ्रीका की टीम सिर्फ़ 20.5 ओवर में ही आउट हो गई थी, जो किसी भी वनडे मैच में उनकी दूसरी सबसे कम ओवर बल्लेबाजी है. यह 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर वनडे से सिर्फ़ एक गेंद ज़्यादा है, जब वे 83 रन पर आउट हो गए थे.

रनों के हिसाब से वनडे इतिहास की 10 सबसे बड़ी जीत (Top 10 Biggest Wins In ODI Cricket By Runs)

टीमvs रनों का अंतरालसाल
इंग्लैंडसाउथ अफ्रीका3422025
भारत श्रीलंका3172023
ऑस्ट्रेलियानीदरलैंड 3092023
ज़िम्बाब्वे अमेरिका 304 2023
भारतश्रीलंका3022023
न्यूज़ीलैंडआयरलैंड 2902008
ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका 2762025
ऑस्ट्रेलियाअफ़ग़ानिस्तान 2752015
साउथ अफ्रीकाज़िम्बाब्वे2722010
साउथ अफ्रीकाश्रीलंका2582012
भारतबरमूडा2572007

तीसरे वनडे मैच की बात करें तो इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी की और 50 ओवर में 4 विकेट पर 414 रन बनाए जिसके बाद साउथ अफ्रीकी टीम केवल 72 रन पर आउट हो गई. मैच में Jofra Archer ने कमाल की गेंदबाजी की और 9 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेट लेने में सफल रहे .ऑर्चर को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया. 

बता दें कि  इंग्लैंड ने वनडे में 400 से ज़्यादा का स्कोर 7 बार किया है.  इस फॉर्मेट में भारत ने भी 7 बार 400 से ज्यादा का स्कोर करने में सफलता हासिल की है. साउथ  अफ्रीका ने 8 बार यह कारनामा किया है.  

