Bigg Boss 19 में 800 साड़ियां लेकर पहुंचीं Tanya Mittal, बोलीं- हर दिन पहनूंगी 3 साड़ियां

Tanya Mittal 800 Sarees: सलमान खान के मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस 19 का सफर शुरू हो चुका है. इस सीजन का थीम है 'घरवालों की सरकार', जिसमें कंटेस्टेंट्स को फैसले लेने की पावर दी गई है. रविवार को हुए ग्रैंड प्रीमियर में कई कंटेस्टेंट्स ने एंट्री की, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं इंफ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर Tanya Mittal ने.

800 साड़ियों के साथ एंट्री । Tanya Mittal Bigg Boss entry

Tanya Mittal ने शो में आते ही साफ कर दिया कि वह अपने लग्ज़री लाइफस्टाइल से कोई समझौता नहीं करेंगी. उन्होंने बताया कि वह अपने साथ 800 से ज्यादा साड़ियां लेकर आई हैं. यही नहीं, उन्होंने कहा, 'मैंने तय किया है कि हर दिन 3 साड़ियां पहनूंगी और दिनभर में उन्हें बदलती रहूंगी.' उनकी इस अनोखी स्टेटमेंट ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी और फैन्स उन्हें लेकर मिक्स्ड रिएक्शन दे रहे हैं.

सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड्स की बातें । Tanya Mittal fashion

Tanya Mittal ने अपने इंट्रोडक्शन में सिर्फ साड़ियों की ही नहीं, बल्कि अपनी सिक्योरिटी को लेकर भी कई दावे किए. उन्होंने कहा, 'मेरे बॉडीगार्ड्स ने कुंभ मेले में 100 लोगों को बचाया था, यहां तक कि पुलिस को भी. हमारी फैमिली में हमेशा सिक्योरिटी रही है, हमें PSOs और स्टाफ के साथ रहना पसंद है.' उनका यह बयान सुनकर कई लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया और इंटरनेट पर उन्हें 'ओवर द टॉप' करार दिया.

बिग बॉस 19 के बाकी कंटेस्टेंट्स । Bigg Boss 19 Tanya Mittal

इस सीजन में कई जाने-माने चेहरे शामिल हुए हैं. इनमें अशनूर कौर, जीशान क्वादरी, नगमा मिराजकर, आवेज दरबार, नीलम गिरी, कुणिका सदानंद, अमाल मलिक और गौरव खन्ना जैसे नाम शामिल हैं. वहीं, पहले ही दिन फरहाना भट्ट को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया.

कहां देखें बिग बॉस 19? । Tanya Mittal sarees

शो जियोहॉटस्टार पर रोजाना रात 9 बजे स्ट्रीम होता है और कलर्स टीवी पर रात 10:30 बजे प्रसारित किया जाता है. इस बार दर्शक कंटेस्टेंट्स को फैसले लेने की पावर में देखकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हैं.

