बिग बॉस 19 की तान्या मित्तल ने दुबई के शेख से बुलवाया जय श्रीराम, वीडियो हो रहा वायरल

बिग बॉस 19 कन्टेस्टेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल ने दुबई के शेख से बुलवाया जय श्रीराम, वीडियो वायरल हो रहा है.

तान्या मित्तल ने शेख से बुलवाया जय श्री राम
बिग बॉस 19 में तान्या मित्तल का सफर जितना चर्चा में रहा, उतना ही ट्रोलिंग का भी शिकार हुआ. घर के अंदर उनके बेबाक बयान, लग्जरी लाइफ और खुले अंदाज ने उन्हें सुर्खियों में बनाए रखा, तो वहीं बकलावा खाने के लिए दुबई जाने वाले बयान ने सोशल मीडिया पर खूब मजाक भी उड़वाया. शो खत्म होने के बाद भी तान्या की चर्चा कम नहीं हुई. हाल ही में दुबई में बिग बॉस 19 की सक्सेस पार्टी रखी गई, जिसमें सभी कंटेस्टेंट एक साथ नजर आए, लेकिन इस पूरी महफिल में सबसे ज्यादा ध्यान खींचा तान्या मित्तल के अंदाज ने. जहां बाकी कंटेस्टेंट एक बस में पार्टी वेन्यू तक पहुंचे, वहीं तान्या अपने शाही स्टाइल में लग्जरी कार से उतरती नजर आईं. इतना ही नहीं, इसी पार्टी के दौरान तान्या ने दुबई के एक शेख से कुछ ऐसा बुलवा दिया, जिसे सुनकर सोशल मीडिया पर लोग तारीफ करते थक नहीं रहे हैं.

जब शेख ने कहा जय श्री राम

सोशल मीडिया पर इन दिनों तान्या मित्तल का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो दुबई के एक शेख के साथ नजर आ रही हैं. वीडियो की शुरुआत में शेख तान्या से अरबी भाषा में कुछ बोलने को कहते हैं और तान्या पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनकी बात दोहराती हैं. इसके बाद तान्या माहौल को और खास बनाते हुए शेख से कहती हैं कि आप हिंदी में 'जय श्री राम' बोलिए. ये सुनते ही शेख हाथ जोड़ते हैं और जय श्री राम कहते हुए नजर आते हैं. यहीं नहीं, तान्या आगे उनसे ये भी कहलवाती हैं कि राम जी आप सबकी रक्षा करें, जिसे शेख मुस्कुराते हुए दोहराते हैं. इस पूरे पल ने लोगों का दिल जीत लिया है और यही वजह है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और लोग इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं.

आपको बता दें कि हाल ही में दुबई में बिग बॉस 19 की सक्सेस पार्टी ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें शो के सभी कंटेस्टेंट्स एक साथ नजर आए. इस पार्टी में तान्या मित्तल का एंट्री स्टाइल सबसे ज्यादा चर्चा में रहा. जहां बाकी कंटेस्टेंट्स पार्टी में एकसाथ बस से पहुंचे, वहीं तान्या अपने रॉयल और शो-स्टॉपर अंदाज में अपनी गाड़ी से उतरती नजर आईं. यानी एक बार फिर तान्या मित्तल ने बिग बॉस के घर में कही हुई अपनी बात को साबित कर दिया है.

