इस सस्ती चीज से सफेद बालों को काला करती हैं भारती सिंह, इस तरह बनाती हैं नेचुरल हेयर डाई

Grey hair home remedy: लाफ्टर क्वीन भारती सिंह ने बताया कि वह बालों को काला करने के लिए कोई केमिकल डाई नहीं लगातीं, बल्कि मेहंदी, कॉफी और अंडे का घरेलू नुस्खा अपनाती हैं. लोहे की कड़ाही में बनी ये खास मेहंदी बालों को कोयले जैसा काला और चमकदार बना देती है.

मेहंदी, कॉफी और अंडे से कैसे करें सफेद बालों को कोयले जैसा काला, भारती सिंह का नेचुरल नुस्खा

White Hair Color Remedy by Bharti Singh: अगर आप भी समय से पहले सफेद बाल निकलने की समस्या से परेशान हैं और केमिकल कलर से बचना चाहती हों, तो लाफ्टर क्वीन भारती सिंह का ये नेचुरल नुस्खा आपके लिए वरदान साबित हो सकता है. भारती (Bharti Singh hair secret) ने हाल ही में अपने पॉडकास्ट में बताया कि वे बालों के कलर के जरिए नहीं, बल्कि देसी तरीके अपनाती हैं ताकि बाल प्राकृतिक तरीके से गहरे काले और स्वस्थ दिखें. उन्होंने खासतौर पर ये नुस्खा साझा किया है, जो सिर्फ तीन चार घरेलू सामग्री से बनता है.

इन सामग्री की पड़ेगी जरूरत  (Hair care tips)

  • मेहंदी पाउडर.
  • कॉफी का पानी.
  • सफ़ेद अंडे.
  • एक लोहे की कड़ाही.
बनाने और लगाने की विधि (Coal black hair naturally)

  • रात से पहले मेहंदी पाउडर को किसी लोहे की कड़ाही में कॉफी पानी के साथ भिगो कर रखना है.
  • इसमें सफ़ेद अंडा मिलाएं और पूरी तरह मिश्रण तैयार करें.
  • सुबह उठ कर इस लेप को बालों में लगाएं और कुछ समय के लिए छोड़ दें.
  • जब लेप सूख जाए, बाल धो लें.
  • ये तरीका आपके बालों को काला और कोयले जैसा गहरा शेड देगा, लाल टोन या फेज़ वाला कलर नहीं. साथ ही, मेहंदी और कॉफी से बालों में प्राकृतिक चमक आएगी और एर्गनिक पोषण मिलेगा.

फायदे जो आपको मिलेंगे (Natural hair darkening)

  • बाल roots से मजबूत होंगे.
  • बालों में चोट-पाटन या टूटने की समस्या कम होगी.
  • स्कैल्प को ठंडक और आराम मिलेगा.
  • कोई हार्स केमिकल नहीं, बालों की सेहत बनी रहेगी.
ध्यान दें (black hair naturally)

  • बालों की लंबाई और घनत्व के अनुसार सामग्री की मात्रा बदल सकती है.
  • यदि आपके स्कैल्प में संवेदनशीलता है, तो पहले patch test जरूर करें.
  • इस नुस्खे को नियमित इस्तेमाल करने से बेहतर परिणाम मिलते हैं, मगर कोई भी घरेलू नुस्खा magic नहीं, धैर्य ज़रूरी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

