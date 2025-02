Relationship Tips: कहते हैं कि शादी के बाद प्यार कम हो जाता है और जब शादी को 20-25 साल बीत जाते हैं, तो प्यार जैसी कोई चीज रहती नहीं है, क्योंकि हस्बैंड-वाइफ (Relation Tips For Couples) दोनों अपने-अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपनी पर्सनल स्पेस और लव लाइफ (How To Improve Love Life) को तवज्जो ही नहीं देते हैं. चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज समय के साथ लोगों को लगता है कि प्यार कम हो जाता है, लेकिन अगर आप इस प्यार में स्पार्क बनाए रखें, तो 20-25 साल तो क्या आप जिंदगी भर अपने पार्टनर (How To Be A Good Lifepartner) के साथ लव और रोमांस फील कर सकते हैं. हाल ही में भाग्यश्री ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि शादी के 35 साल बाद भी उनकी जिंदगी में कैसे स्पार्क जिंदा हैं, जिससे आप भी टिप्स ले सकते हैं.

छोटी-छोटी चीज बनाती है रिश्ते को मजबूत

इंस्टाग्राम पर hauterrfly नाम से बने पेज पर बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री का एक इंटरव्यू शेयर किया गया है. जिसमें वह बता रही हैं कि शादी के बाद भी कैसे उनकी लाइफ में प्यार और रोमांस की कमी कभी नहीं हुई. उन्होंने बताया कि शादी के बाद उनके हस्बैंड उनके साथ किचन में आकर हेल्प करते हैं. रात के समय वह उनके लिए सैंडविच बनाती हैं और वो स्लैब पर बैठे रहते हैं. इसके बाद भाग्यश्री अपने हाथों से उन्हें खिलाती हैं.

उन्होंने यह भी बताया कि उनके हस्बैंड हिमालय दासानी यह नहीं सोचते कि सामने कौन हैं और अपना प्यार एक्सप्रेस करते हैं, कई बार उन्हें रोकना भी पड़ता है.

डेटनाइट पर जाते हैं साथ

शादी के 35 साल बाद भी लव और रोमांस को जिंदा रखने के लिए महीने में एक बार भाग्यश्री और हिमालय डेट नाइट पर जरूर जाते हैं. दोनों डेस्टिनेशन पर अलग-अलग पहुंचते हैं, वेल ड्रेस्ड होकर किसी बीच के किनारे हाथों में हाथ डालकर चलते हैं या फिर घर के बगीचे में बैठकर ही क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं. सोशल मीडिया पर भाग्यश्री का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा हैं और एक लाख 65 हजार से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं.

दो बच्चों के पेरेंट्स हैं भाग्यश्री और हिमालय दासानी

बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री ने 19 जनवरी 1989 को हिमालय दासानी से शादी की थी, उनके दो बच्चे हैं बड़ा बेटा अभिमन्यु और बेटी अवंतिका. शादी के बाद भाग्यश्री ने फिल्मों को अलविदा कह दिया और अपनी फैमिली लाइफ में बिजी हो गई. भाग्यश्री के बेटे अभिमन्यु भी एक्टर हैं. जिन्होंने 2019 में फिल्म मर्द को दर्द नहीं होता में काम किया था. वहीं, भाग्यश्री की बेटी अवंतिका भी zee5 की वेब सीरीज मिथ्या से डेब्यू कर चुकी हैं.

