बादाम, काजू के साथ ये एक चीज खाना कर दीजिए शुरू, सारी हड्डियां हो जाएंगी मजबूत, हर कोई पूछेगा Strong Bones का राज

Dry Fruits for bones: हड्डियों को मजबूत करने के लिए खाएं ये ड्राई फ्रूट्स.

खास बातें ठंड के मैसम में बहुत फायदेमंद हैं ड्राई फ्रूट्स.

हड्डियों को मजबूत करने के लिए भी हैं फायदेमंद.

काजू-बादाम के साथ ये हैं खास ड्राई फ्रूट्स.

अंकित श्वेताभ: हमारा बॉडी खुद से पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम (Calcium for health) का उत्पादन नहीं कर पाता हैं. इसलिए डेली डाइट में अलग से कैल्शियम रीच चीजों (Calcium rich food in daily diet) का सेवन करना जरूरी है. कैल्शियम हमारे शरीर के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है. यह मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए (Calcium for bones and teeth) बहुत जरूरी होता है. साथ ही ये ब्लड प्रेशर को भी सही रखने में मदद करता है. वैसे तो आप जरूरत के अनुसार इसका सप्लिमेंट भी ले सकते हैं. लेकिन नेचुरल तरीके से इसका सेवन करने से इसका फायदा भी नेचुरल ही मिलता है. कुछ ऐसे खास ड्राई फ्रूट्स हैं जिनमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी (Dry Fruits rich in Calcium) होती हैं. आइए आपको बताते हैं इनके बारे में.

कैल्शियम से भरपूर ड्राई फ्रूट्स | Dry Fruits rich in Calcium

बादाम