हेयरफॉल से हैं परेशान? दिन की शुरुआत करें चुकंदर-आंवला चीला से, होश उड़ा देगा रिजल्ट

Best Recipe to Stop Hair fall: आजकल हर कोई बालों के झड़ने और टूटने की समस्या से परेशान है. महंगे शैम्पू और हेयर सीरम खरीदकर लगाने के बाद भी फर्क ज्यादा नहीं पड़ता. असल में बालों की हेल्थ सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से भी सुधरती है और इसका सबसे अच्छा तरीका है डाइट (food to Increase Hair Growth) में हेल्दी फूड शामिल करना. इसी कड़ी में चुकंदर और आंवला बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं माने जाते. आयुर्वेद में भी दोनों को हेयर ग्रोथ और स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला बताया गया है.

बालों के लिए चुकंदर और आंवला क्यों? (Why Beetroot and Amla for hair?)

Beetroot (चुकंदर): इसमें आयरन, नाइट्रेट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो खून को साफ करते हैं और स्कैल्प तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं. इससे हेयर ग्रोथ तेज होती है.

इसमें आयरन, नाइट्रेट और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो खून को साफ करते हैं और स्कैल्प तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं. इससे हेयर ग्रोथ तेज होती है. Amla (आंवला): विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर, यह बालों को जड़ों से मजबूत करता है और समय से पहले सफेद होने से रोकता है.

विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर, यह बालों को जड़ों से मजबूत करता है और समय से पहले सफेद होने से रोकता है. इन दोनों का कॉम्बिनेशन हेयर फॉल रोकने और नए बाल उगाने में बेहद फायदेमंद है.

बीटरूट-आंवला चीला (Recipe Beetroot-Amla Cheela)

अगर आप हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं और साथ ही बालों को भी मजबूत बनाना चाहते हैं, तो बीटरूट-आंवला चीला आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है.

किन चीजों की पड़ेगी जरूरत (beetroot amla cheela recipe)

1 चुकंदर.

1 आंवला.

½ कप बेसन.

1 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर.

1 टी स्पून काली मिर्च.

स्वादानुसार नमक.

थोड़ा सा फ्रूट सॉल्ट.

इस तरह करें तैयार (Beetroot-amla chilla recipe)

चुकंदर और आंवला को काटकर प्यूरी बना लें.

एक बाउल में बेसन, प्यूरी, मसाले और नमक डालकर अच्छे से मिला लें.

पकाने से पहले थोड़ा सा फ्रूट सॉल्ट डालें, इससे बैटर हल्का और फूला हुआ हो जाएगा.

अब इस घोल को तवे पर कलछी से फैलाकर दोनों तरफ सुनहरा होने तक सेंक लें.

चटनी या सॉस के साथ गरमागरम परोसें.

इस चीले के स्वास्थ्य लाभ (Health benefits of this cheela)

हेयर फॉल कम करता है.

स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है.

बालों को जड़ों से पोषण देता है.

बाल समय से पहले सफेद नहीं होते.

ब्रेकफास्ट के लिए हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा