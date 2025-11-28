विज्ञापन

सर्दी में जरूर खाएं ये सफेद सब्जी, शरीर की अंदर से करेगी सफाई, सालों से जमा सारे टॉक्सिन निकल जाएंगे बाहर

Radish Benefits: मूली पाचन में सुधार करती है, लिवर और किडनी को डिटॉक्सीफाई करती है और वजन घटाने में मददगार होती है. इसके अलावा मूली में मौजूद विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट्स रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
सर्दी में जरूर खाएं ये सफेद सब्जी, शरीर की अंदर से करेगी सफाई, सालों से जमा सारे टॉक्सिन निकल जाएंगे बाहर
मूली के फायदे
File Photo

Radish Benefits: सर्दियों के मौसम में कई प्रकार की सब्जियां आती है, जिन्हें खाने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं. वैसे भी आज के समय में थकान, बेजान त्वचा या नींद न आने की वजह सिर्फ तनाव नहीं, बल्कि लिवर की खराबी भी हो सकती है. अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खराब खानपान के चलते शरीर में कई टॉक्सिन जमा होने लगते हैं, जो धीरे-धीरे कई बीमारियों का कारण बन सकता है. हालांकि, कई ऐसे फूड्स होते हैं जो शरीर की अंदर से सफाई करने का काम करते हैं. ऐसी ही मूली भी एक ऐसी सब्जी है, जिसका सेवन सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होता है. इसके सेवन से पाचन क्रिया बेहतर होती है.

मूली के फायदे

मूली में मौजूद ग्लूकोसिनोलेट्स नामक तत्व शरीर में विषाक्त पदार्थों यानी टॉक्सिन को जल्दी बाहर निकालने में मदद करते हैं. ये तत्व एंजाइम्स की सक्रियता बढ़ाते हैं और फिल्टरिंग प्रक्रिया को मजबूत बनाते हैं. शरीर में टॉक्सिन का लेवल कम होने से थकान, सूजन या त्वचा संबंधी समस्याएं भी कम महसूस होती हैं. मूली हल्की होने के कारण, यह पाचन पर बोझ नहीं डालती.

मूली पाचन में सुधार करती है, लिवर और किडनी को डिटॉक्सीफाई करती है और वजन घटाने में मददगार होती है. इसके अलावा मूली में मौजूद विटामिन-सी और एंटीऑक्सीडेंट्स रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और त्वचा को चमकदार बनाते हैं. यह ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी सहायक है और बालों को हेल्दी बनाती है.

पाचन के लिए लाभकारी

आयुर्वेद में मूली को रक्त शोधक सब्जी माना जाता है. यह कफ और पित्त दोनों दोषों को संतुलित रखती है, जिससे पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है. जब भोजन ठीक से पच जाता है, तो लीवर पर दबाव कम पड़ता है. मूली हल्की और रसीली होने के कारण, यह शरीर की सफाई आसानी से करने में मदद करती है.

त्वचा के लिए असरदार

मूली का जूस शरीर से टॉक्सिन निकालकर त्वचा को साफ करता है और मुंहासे, फोड़े-फुंसी जैसी समस्याओं से बचाता है. मूली मेटाबॉलिज्म को भी बैलेंस रखती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Radish Benefits, Radish, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com