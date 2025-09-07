आप रात की बची हुई रोटी खाते हैं या फेंक देते हैं? जानिए बासी रोटियां खाने के फायदे और नुकसान क्या हैं

Basi Roti: आमतौर पर रात के खाने के लिए बनी रोटियां बच जाती हैं. कुछ लोग बासी रोटी (Stale Bread) खाना फायदेमंद मानते हैं और कुछ लोग इसे खाना पसंद नहीं करते. हालांकि, हमारे देश में बासी रोटी खाने की परंपरा है और इससे जुड़े कई तरह के सेहत संबंधी फायदे भी बताए जाते हैं, जबकि बासी खाना खाने से सेहत को कई तरह के नुकसान भी हो सकते हैं और यह खतरा बासी रोटी के साथ भी होता है. ऐसे में आइए जानते हैं बासी रोटी (Stale Roti) खाने के फायदे और नुकसान क्या हैं.
बासी रोटी खाने के फायदे | Benefits Of Eating Basi Rotiबनाने की जरूरत नहीं
बासी रोटी बनी रहती है और आपको सुबह नाश्ते के लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. हालांकि, बासी रोटी से कई लोग कई तरह की चीजें जैसे रोल या उपमा तैयार कर उसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बना लेते हैं.कई तरह के पोषक तत्व
बासी रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फाइबर होता है और ये सभी चीजें ह्यूमन बॉडी के फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी मानी जाती हैं.फाइबर से भरपूर
बासी रोटी फाइबर का बेहतरीन स्रोत होती है. बासी रोटी में ताजा तैयार की गई रोटी की तुलना में ज्यादा फाइबर होता है. रोटी में मौजूद स्टार्च समय के साथ टूट जाता है और फाइबर में बदल जाता है.लो कैलोरी
बासी रोटियों में ताजा रोटियों की तुलना में कम कैलोरी होती है. इसमें मौजूद स्टार्च समय के साथ टूटने लगता है जिसकी वजह से रोटी की कैलोरी कम हो जाती है. इसीलिए वजन कम (Weight Loss) करने की कोशिश करने वालों के लिए बासी रोटियां ज्यादा अच्छी मानी जाती हैं.डाइजेशन में आसान
बासी रोटी ताजा रोटियों की तुलना में पाचन के लिए ज्यादा अच्छी होती है. इसमें मौजूद स्टार्च के टूट जाने के कारण यह फाइबर में बदल जाती है और फाइबर का डाइजेशन आसानी से होता है.बासी रोटी खाने के नुकसान खराब टेस्ट
बासी रोटी का टेस्ट ताजी रोटी जितना अच्छा नहीं होता. आमतौर पर ज्यादा समय बीत जाने से उसका स्वाद खराब हो जाता है और इसे खाना अच्छा नहीं लगता.फूड पॉइजनिंग का खतरा
बहुत ज्यादा समय तक रखी हुई रोटी खाने से फूड पॉइजनिंग का खतरा होता है. इससे तबीयत खराब होने और डायरिया जैसी परेशानी हो सकती है.उल्टी की परेशानी
बासी रोटी में बैक्टीरिया के पनपने के कारण इसे खाने के बाद उल्टी (Vomiting) की परेशानी हो सकती है. तैयार भोजन में कुछ समय बाद तरह-तरह के बैक्टीरिया पनपने लगते हैं.फंगस और बैक्टीरिया का खतरा
कुछ मौसम में तैयार भोजन में जल्दी बैक्टीरिया और फंगस लगने लगता है. खासकर बारिश के मौसम में यह समस्या ज्यादा होती है. ऐसे में बासी रोटी खाने से जी मितलाने की परेशानी हो सकती है.
