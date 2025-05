Pomegranate vs Beetroot juice in Summer: गर्मियां आते ही लोग गर्मी और थकान से हलकान होने लगते हैं. सूरज की तेज तपिश के चलते जरा सा काम करने के बाद थकान महसूस होने लगती है. साथ ही साथ शरीर में पानी की कमी भी कई परेशानियां पैदा कर देती है. इस मौसम में शरीर का इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है और खून की भी कमी होने लगती है. ऐसे में सेहत सुधारने के लिए फलों का जूस पीने की सलाह दी जाती है. फलों के जूस में चुकंदर और अनार (beetroot vs pomegranate which is better) दोनों ही काफी फायदेमंद कहे जाते हैं. ये दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर फल (pomegranate and beetroot juice benefits) हैं जो बॉडी को कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं. ऐसे में ये भी जानना जरूरी है कि गर्मी के मौसम में किस फल का जूस पीना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. चलिए आज जानते हैं कि गर्मी के मौसम (beetroot and pomegranate juice in summer) में अनार का जूस ज्यादा फायदा करेगा या चुकंदर का जूस.

पैरों के तलवों में हो रही है बहुत जलन, तो यह चीज रात में रगड़ कर सो जाइए, म‍िलेगा तुरंत आराम

शरीर में खून बढ़ाता है चुकंदर का जूस (Beetroot Juice is good for hemoglobin)

चुकंदर का जूस बनाकर आप शरीर के लिए कई पोषक तत्व प्राप्त कर सकते हैं. चुकंदर ढेर सारे एंटीऑक्सीटेंड से भरपूर होने के कारण सेहत के लिए रामबाण साबित होता है. चुकंदर में नाइट्रेट्स पाए जाते हैं जो रक्त धमनियों को खोलकर बीपी को कंट्रोल करने का काम करते हैं. चुकंदर में ढेर सारा आयरन पाया जाता है. गर्मी के मौसम में अगर शरीर में खून की कमी हो जाती है तो चुकंदर का जूस काफी फायदा करता है. चुकंदर का जूस पीने से वजन भी कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है. चुकंदर कई तरह के विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होने के कारण सेहत के लिए पावर हाउस कहा जाता है. चुकंदर के जूस में इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करने की शक्ति होती है. अगर शरीर में पानी की कमी हो गई है या शरीर कमजोरी महसूस कर रहा है तो चुकंदर का जूस पीकर इंस्टेंट एनर्जी पा सकते हैं. चुकंदर खाने से डाइजेशन भी मजबूत होता है क्योंकि ये फाइबर से भरपूर होता है. चुकंदर का जूस स्किन को हेल्दी और चमकदार बनाता है. ये लिवर को भी डिटॉक्स करके हेल्दी बनाता है. ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और दिल संबंधी परेशानियों के खतरे को कम करता है.

इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है अनार का जूस (pomegranate Juice is good for Immune System)

अनार खाने के साथ साथ अनार का जूस भी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है. शरीर में खून की कमी होने पर अनार का जूस काफी राहत देता है. विटामिन सी से भरपूर अनार का जूस इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है जिससे मौसमी बीमारियां शरीर से दूर रहती हैं.अनार का जूस डाइजेशन में सुधार करने के साथ साथ कब्ज की समस्या को भी दूर करता है. इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो फ्री रेडिकल्स के खतरे को कम करते हैं. दिल की बीमारियों में अनार का जूस काफी फायदा करता है. स्किन के लिए अनार का जूस बहुत कारगर साबित होता है क्योंकि ये एंटी एजिंग का काम करता है और स्किन को जवां बनाता है. अनार के जूस में पाए जाने वाले पॉलीफेनॉल बीपी को कंट्रोल करने के साथ साथ शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करते हैं. इससे दिल संबंधी बीमारियों का रिस्क कम होता है. अनार का जूस मेंटल हेल्थ को भी मजबूत करता है और याददाश्त को तेज करता है.

Photo Credit: iStock

कौन सा जूस है ज्यादा फायदेमंद (which Juice is More benefits)



अगर आप इंस्टेंट एनर्जी पाना चाहते हैं तो अनार की बजाय चुकंदर का जूस पीना चाहिए. इसके साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन को तेज करने के लिए भी चुकंदर का जूस अनार के जूस से ज्यादा फायदेमंद होता है. लेकिन अगर आप अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करना चाहते हैं तो अनार का जूस काफी फायदेमंद होगा. खून की कमी दूर करने के लिए अनार की बजाय चुकंदर का जूस जल्दी असर करेगा. देखा जाए तो गर्मी के मौसम में अक्सर शरीर में एनर्जी का लेवल कम होता है, ऐसे में इंस्टेंट एनर्जी के लिए आप चुकंदर का जूस पी सकते हैं जो ज्यादा फायदेमंद होगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.