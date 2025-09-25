विज्ञापन

पैदा होने के तुरंत बाद बच्चे को नहलाना कितना खतरनाक? डॉक्टर ने बताया इसका सही तरीका

Newborn Bath Time: कई लोग बच्चे के पैदा होते ही सबसे पहला काम उसे नहलाने का करते हैं, लेकिन ऐसा करना नवजात के लिए खतरनाक हो सकता है.

Newborn Bath Time: पेरेंटिंग से जुड़ी कई ऐसी गलतियां हैं, जो कई बार काफी खतरनाक साबित हो सकती हैं. अक्सर नवजात शिशुओं को लेकर कुछ लोग लापरवाही बरतते हैं, जिसका सीधा असर बच्चे की सेहत पर पड़ता है. आज भी कई जगहों पर जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसे नहलाने का काम किया जाता है. शहरों में भी काफी लोग ऐसा करते हैं, जो बच्चे के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है. आज हम आपको बताएंगे कि बच्चे के पैदा होने के कितनी देर बाद उसे नहलाना चाहिए और तुरंत नहलाने के क्या नुकसान हो सकते हैं. 

अक्सर लोग इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं कि बच्चे को पैदा होने के कितनी देर बाद नहला सकते हैं. चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉ इमरान पटेल ने इसे लेकर इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि बच्चे को नहलाने का सही समय क्या है. 

कितने घंटे बाद नहलाना सही?

डॉ इमरान पटेल ने बताया कि गांव-देहात में जहां सुविधाएं और जागरुकता काफी कम होती है, वहां लोग पैदा होते ही बच्चे को नहला देते हैं. इसके लिए घर जाने का भी इंतजार नहीं किया जाता और अस्पताल में ही ये काम लोग कर देते हैं. डॉक्टर ने बताया कि ये काफी गलत प्रैक्टिस है. पहले 24 घंटे में बच्चे को बिल्कुल भी नहीं नहलाना चाहिए. इस दौरान पानी के संपर्क में भी बच्चा नहीं आना चाहिए. 

इस तरह से करें सफाई

डॉक्टर ने बताया कि बच्चे के पैदा होते ही उसे तुरंत उसकी मां को देना चाहिए और स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट मे रखना चाहिए. इससे बच्चे का तापमान भी मेंटेन रहता है. डॉक्टर पटेल ने अपने इस वीडियो में बताया कि पहले 15 दिन तक बच्चे की सिर्फ स्पंजिंग करनी चाहिए. इसके लिए एक साफ कॉटन का कपड़ा लेकर नॉर्मल टेंपरेचर के पानी में उसे भिगाएं और सिर से लेकर पैर तक साफ करें. 15 दिन के बाद बच्चे को नहला सकते हैं, इसके लिए दोपहर का वक्त सबसे अच्छा होता है. 

अब अगर कोई डिलीवरी के बाद आपसे कहे कि तुरंत बच्चे को नहला दो, तो उसे ये जरूर बताएं कि ये बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है. खासतौर पर पेरेंट्स को इस चीज का काफी खयाल रखना होता है. 

