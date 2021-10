Be Bald and Be Free Day: 14 अक्टूबर को मनाया जाता है बाल्ड डे, रिसर्च में पता चला कम बाल वाले होते हैं इंटेलिजेंट

ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में ढाई हजार से ज्यादा बाल्ड पुरुषों पर किया गया था एक सर्वे, जिसमें आए चौंकाने वाले तथ्य.

अगर आपके बाल लगातार झड़ रहे हैं या फिर पूरी तरह से झड़ चुके हैं और आप इससे परेशान हैं तो ये खबर आपके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट ला सकती है. दरअसल कुछ समय पहले ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी में ढाई हजार से ज्यादा गंजे पुरुषों पर एक सर्वे किया गया था. इस रिसर्च में ये बात सामने आई है कि गंजे यानी बाल्ड पुरुष ज्यादा इंटेलिजेंट, सेंसिटिव और हेल्दी होते हैं. यही नहीं इस सर्वे में शामिल 40 से ज्यादा महिलाओं ने भी ये माना की बाल्ड इज़ ब्यूटीफुल (Bald is beautiful) यानी गंजे पुरुष ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं. तो अगर आप गंजे हैं और इसे खुद की कमजोरी मानते हैं तो ऐसा नहीं है. आप आम लोगों से ज्यादा आत्मविश्वास से लबरेज़ हैं और डिफरेंट भी. गंजे लोगों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए 14 अक्टूबर को Be bald and be free day के रूप में मनाया जाता है.