बच्चा बात-बात पर दिखाता है नखरे और मुंह बनाकर बैठ जाता है, तो एक्सपर्ट से जानें ऐसे में क्या करें

Child Tantrum : हर माता पिता अपने बच्चों की शरारतें देखना पसंद करते हैं. बच्चों की शैतानी और नखरे (what happen if a child has a tantrum) माता पिता के जीवन का सुंदर हिस्सा होते हैं. लेकिन चार साल की उम्र तक आते-आते बच्चों के नखरे बढ़ जाते हैं. जब बच्चों के मन के हिसाब से काम ( why tantrum happens) न हो, तो वह गुस्से से अपनी बात व्यक्त करता है, जिसे हम (why do kids have tantrum) टैंपर या टैंट्रम कहते हैं. उनके नखरे शारीरिक और मौखिक दोनों हो सकते. टैंपर टैंट्रम के तहत बच्चा गलत और अप्रिय व्यवहार करने लगता है. वहीं 4 वर्ष से छोटे बच्चे नियमित रूप से सप्ताह में नौ बार नखरे करते है. लेकिन 15 मिनट से ज्यादा के हिंसक नखरे करता है, तो यह चिंता का विषय है.

बच्चे के टैंट्रम को कैसे संभालें | How To Handle Child Tantrum