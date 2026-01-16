विज्ञापन

Homemade Baby Wipes: महंगे वेट वाइप्स से छुटकारा, घर पर ऐसे बनाएं सेफ और नेचुरल बेबी वाइप्स

बच्चों के लिए वेट वाइप्स महंगे और केमिकल्स से भरे हो सकते हैं. इन 3 चीजों से घर पर बनाएं वेट वाइप्‍स, ताक‍ि बच्‍चे की स्‍क‍िन रहे सेफ.

घर पर क्लीनिंग वाइप्स कैसे बनाएं?

Homemade Baby Wipes: आजकल बच्चा होने पर डायपर, वाइप्स, ऑयल कई चीजों का खर्च बढ़ता है. जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है हर दिन नए खर्चे जुड़ते हैं. ज्यादातर पेरेंट्स इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि बच्चे की देखभाल में खर्च कैसे कम किया जाए, ताकि उन्हें लेकर किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज भी न करना पड़े. इसका सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चों के केयर (Parenting tips for baby hygiene) में लगने वाली कुछ चीजें घर पर ही तैयार करना. ऐसी ही एक चीज वाइप्स है, जिसे आप घर पर आसानी से बना (How to make homemade baby wipes at home) सकते हैं. कंटेंट क्रिएटर श्रुति शिवा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल shrutishiva पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने होम मेड बेबी वाइप्स (Natural and safe baby wipes recipe) बनाने का बेहद सिंपल तरीका बताया है. 

घर वाला वाइप्स कितना सेफ (How Safe are Homemade Wipes)

श्रुति के मुताबिक, बाजार में मिलने वाले वेट वाइप्स महंगे होने के साथ-साथ कई बार केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव्स की वजह से रेडनेस और एलर्जी की समस्या भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन घर पर बनाए गए ये वाइप्स 100% नेचुरल, सेफ और बजट-फ्रेंडली हैं. सबसे बड़ी बात कि इन्हें हर रोज आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है.

Photo Credit: Pexels

घर पर बेबी वाइप्स कैसे बनाएं (How to Make Baby's Wipes at Home)

1. कॉटन रोल तैयार करें

सबसे पहले एक कॉटन रोल लें. इसे आप किसी भी डिस्पेंसरी से मंगवा सकते हैं. अब उसे रेक्टेंगुलर यानी चौकोर पीसेस में काट लें. इन पीसेस को किसी बड़े, साफ डिब्बे में स्टोर करें. इससे बच्चे के लिए हर समय वाइप्स उपलब्ध रहेंगी और जरूरत पड़ने पर आसानी से इस्तेमाल की जा सकती हैं.

2. पानी से धोकर गीला करें

एक प्लास्टिक बॉक्स लें और कॉटन पीसेस को पानी में अच्छी तरह धोएं. फिर अतिरिक्त पानी को ड्रेन कर दें, ताकि वाइप्स इस्तेमाल के समय बहुत ठंडे न लगें.

Photo Credit: Pexels

3. वेट वाइप्स तैयार करना

जब आप कॉटन को हल्का निचोड़ेंगे, तो यह गीला हो जाएगा और वेट वाइप्स की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. यह तरीका बच्चों के लिए सॉफ्ट और सेफ सफाई करता है.

4. कोकोनट ऑयल डालें

श्रुति शिवा के मुताबिक, आप चाहें तो वाइप्स में थोड़ा-सा कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं. यह बच्चों की स्किन को नर्म बनाए रखता है और रेडनेस की समस्या को रोकता है. इससे बच्चों को कई समस्याएं नहीं होती हैं.

5. सर्दियों में इस्तेमाल

ठंड के दिनों में बच्चों को वाइप्स से साफ करना कभी-कभी मुश्किल हो सकता है. ऐसे समय पर गर्म पानी का मग तैयार रखें और वाइप्स को उसमें डुबाकर इस्तेमाल करें. यह बच्चे को गर्म और आरामदायक अनुभव देगा.

घर पर बने वाइप्स को कैसे स्टोर करें (How to store Homemade Baby Wipes)

  • स्टोर करते समय कॉटन पीसेस सुखा और डिब्बे में रखें.
  • ज्यादा गीला न करें, ताकि वाइप्स ठंडे न लगें.
  • कोकोनट ऑयल हल्का ही डालें, यह स्किन को नरम बनाए रखेगा.
  • मेसियर डेज के लिए हमेशा गर्म पानी तैयार रखें.

क्यों ये बेबी वाइप्स बेहतर हैं (Why Homemade Baby Wipes Better)

1. श्रुति शिवा के अनुसार, ये वाइफ्स 100% सेफ होते हैं, क्योंकि इनमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं यूज होते हैं.

2. सेफ और हल्के होने से बच्चे की सेंसेटिव स्किन के लिए सही होते हैं.

3. हर महीने बाजार के वाइप्स की जगह घर पर तैयार वाइप्स खर्च को कम करेगा.

4. दो-चार पीस खराब हो जाए, तो भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि घर पर ही फिर से बना सकते हैं.

