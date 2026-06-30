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आईने में खुद को देखकर रो पड़ती थीं अविका गौर, फिर 13 किलो वजन घटाकर बदली अपनी कहानी

टीवी जगत में बालिका वधू के रुप में अपनी पहचान बना चुकी अविका गौर की लाइफ में एक ऐसा मोड़ आया जब बढ़े हुए वजन की वजह से वो खुद को पहचान नहीं पाती थीं. उन्हें अपना बढ़ा हुआ वजन और बदलता लुक स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था. इस मानसिक संघर्ष ने उनकी सोच को बदल दिया.

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आईने में खुद को देखकर रो पड़ती थीं अविका गौर, फिर 13 किलो वजन घटाकर बदली अपनी कहानी
अविका गौर ने कम किया था अपना 13 किलो वजन. ( Image Avika Instagram)

अभिनेत्री अविका गौर ने टीवी स्क्रीन पर मासूम 'आनंदी' बनकर घर-घर में पहचान बनाई, लेकिन एक समय उन्हें अपनी जिंदगी में खुद से लड़ाई लड़नी पड़ी थी. वह आईने में खुद को देखकर रो पड़ती थीं.

30 जून 1997 को मुंबई में जन्मीं अविका गौर ने बहुत छोटी उम्र में अभिनय की दुनिया में कदम रखा. पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया. 2007 में उन्होंने 'शश्श्श...कोई है' से छोटे रोल के जरिए टीवी डेब्यू किया, लेकिन असली पहचान उन्हें 2008 में आए शो 'बालिका वधू' से मिली. इस शो में उन्होंने छोटी आनंदी का किरदार निभाया, जो एक बाल विवाह की कहानी पर आधारित था. उनके मासूम अभिनय ने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी और वह बहुत जल्दी घर-घर में पहचानी जाने लगीं.

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Photo Credit: (courtesy: avikagor Social Media)

इसके बाद अविका ने 'ससुराल सिमर का' में रोली का किरदार निभाया, जिसमें उन्होंने एक शादीशुदा लड़की की भूमिका निभाई. यह रोल उन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में किया था. इस शो ने भी उन्हें काफी लोकप्रियता दिलाई. इसमें उनकी और अभिनेता मनीष रायसिंघन की ऑन-स्क्रीन जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया.

टेलीविजन की सफलता के बाद अविका ने फिल्मों की ओर रुख किया. उन्होंने 2009 में 'मॉर्निंग वॉक' और 'पाठशाला' जैसी फिल्मों में काम किया. इसके बाद 2013 में तेलुगु फिल्म 'उय्याला जम्पला' से उन्होंने लीड एक्ट्रेस के तौर पर डेब्यू किया, जिसके लिए उन्हें एसआईआईएमए अवॉर्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू मिला. यह उनके करियर का बड़ा मोड़ साबित हुआ. उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई.

अविका का बढ़ गया था वजन

एक समय ऐसा भी आया जब अविका अपने शरीर और आत्मविश्वास को लेकर संघर्ष कर रही थीं. उन्होंने खुद बताया था कि एक समय वह आईने में खुद को देखकर टूट गई थीं और रो पड़ी थीं. उन्हें अपना बढ़ा हुआ वजन और बदलता लुक स्वीकार करना मुश्किल लग रहा था. इस मानसिक संघर्ष ने उनकी सोच को बदल दिया.

कैसे घटाया वजन

इसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी को बदलने का फैसला किया. उन्होंने हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया, नियमित वर्कआउट शुरू किया और अपनी डाइट पर ध्यान देना शुरू किया. इस बदलाव के जरिए उन्होंने करीब 13 किलो वजन कम किया और खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पाया. उन्होंने कहा था कि पहली बार उन्होंने खुद को वैसे स्वीकार करना सीखा जैसा वह हैं.

इसी बीच अविका ने रियलिटी शोज जैसे 'खतरों के खिलाड़ी 9' और दूसरे टीवी प्रोजेक्ट्स में भी हिस्सा लिया. उन्होंने '1920: हॉरर्स ऑफ द हार्ट' जैसी फिल्मों में भी काम किया, जिसमें वह लीड रोल में नजर आईं. अपने करियर में अविका गौर ने कई अवॉर्ड्स हासिल किए, जिनमें आईटीए सर्टिफिकेट और एसआईआईएमए अवॉर्ड शामिल हैं.

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