छोटी बच्ची को लेकर ऑटो चलाते इस पिता और बेटी का प्यार देख हर कोई करता है सैल्यूट, काम और प्यार का अनोखा संगम

Auto Driver Single Father Real Life Story: ऑटो ड्राइवर राकेश जाधव की सिंगल पिता के तौर पर रियल लाइफ कहानी बहुत प्रेरणादायक है. यह कहानी सिर्फ एक ऑटो चालक की नहीं, यह जिम्मेदारी, संघर्ष और पिता के अटूट प्रेम की कहानी है. जिसे आपको जरूर जानना चाहिए.

ऑटो रिक्शा ड्राइवर सिंगल पिता के तौर पर रियल लाइफ कहानी
Auto Driver Single Father Real Life Story: एक पिता और बेटी का रिश्ता बहुत गहरा और अनूठा होता है, जिसमें पिता बेटी के लिए एक मार्गदर्शक, रक्षक और पहले हीरो होते हैं, जो उसे प्यार, साथ और आत्मविश्वास देता है. एक पिता अपनी संतान के लिए दुनिया का वह सबसे मजबूत कंधा होता है, जो उसे कभी गिरने नहीं देता. ऐसी ही रियल लाइफ स्टोरी ऑटो रिक्शा ड्राइवर राकेश जाधव की है. ऑटो ड्राइवर राकेश जाधव की सिंगल पिता के तौर पर रियल लाइफ कहानी बहुत प्रेरणादायक है. यह कहानी सिर्फ एक ऑटो चालक की नहीं, यह जिम्मेदारी, संघर्ष और पिता के अटूट प्रेम की कहानी है. जिसे आपको जरूर जानना चाहिए.

राकेश अशोक जाधव पेशे से एक साधारण ऑटो रिक्शा चालक हैं, लेकिन उनकी जिंदगी की स्टीयरिंग सिर्फ ऑटो नहीं, एक भविष्य चला रही है. राकेश हर दिन अपनी छोटी बच्ची को ड्राइवर सीट पर अपने साथ बैठाकर ऑटो चलाते हैं. किसी को यह अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की वजह दिल को छू लेने वाली है. राकेश की पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है. अब इस सफर में सिर्फ दो मुसाफिर हैं और वह एक पिता और उसका बच्चा है.

बच्चे को साथ क्यों रखते हो?

जब राकेश जाधव से पूछा गया कि वह अपनी बेटी को साथ क्यों लेकर चल रहे हो, तो उनकी जवाब आया कि इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं... और कोई और अपना नहीं. कठिन हालात के बावजूद राकेश की सोच ने हार नहीं मानी और वह पिता के रूप में उनका सपना है कि वह अपने बच्चे को वकील बनाएं.

राकेश जाधव का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हो रहा है. हर को उस पिता को, जो ऑटो चलाते हुए भी अपने बच्चे का भविष्य चला रहा है, उस सैल्यूट कर रहा है. किसी ने खूब कहा है... हालात चाहे जैसे हों.... सपने अमीर नहीं, हिम्मती लोग देखते हैं और राकेश जाधव वही हिम्मती इंसान है.

