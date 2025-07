हरियाली तीज पर टीवी की अनुपमा की ये खूबसूरत साड़ियां हैं बेस्ट, यूं क्रिएट करें अपना लुक

Hariyali Teej Saree looks: इस बार हरियाली तीज का व्रत 27 जून को रखा जाएगा. तीज के दिन हर कोई चाहता है कि साड़ी पहनकर (Hariyali Teej Ke Liye Saree) अपने बेस्ट लुक (Best Saree Looks For Hariyali Teej) में नजर आए. यूं तो इस दिन हरे रंग की साड़ी पहनने की परंपरा है लेकिन इस बार अगर आप किसी और रंग की साड़ी पहनना चाहती हैं तो देखिए अनुपमा फेम रुपाली गांगुली के कुछ खास साड़ी लुक्स (Rupali Ganguly Saree Looks).

पीली साड़ी में अनुपमा

अनुपमा फेम रुपाली की हर साड़ी कमाल की होती है और वे इन साड़ियों में काफी खूबसूरत नजर आती है. इस यलो कलर की बनारसी साड़ी को रूपाली ने रेड कलर के ब्लाउज और रेड कलर दुपट्टा के साथ कैरी किया है.

लाइट वर्क वाली स्काई ब्लू साड़ी

इस बार अगर आप कोई हल्की साड़ी पहनने की सोच रही हैं तो रुपाली की ये स्काई ब्लू साड़ी बेहतरीन ऑप्शन है. इसमें लाइट वर्क हुआ है. साड़ी के साथ मैचिंग ब्लाउज और खुले बालों ने एक्ट्रेस के लुक को और बढ़ा दिया है. इस लुक को लाल या हरे रंग की चूड़ियों के साथ कंप्लीट किया जा सकता है.

जयपुरी प्रिंट साड़ी में तीज

अगर आप ग्रीन साड़ी ही पहनना चाहती हैं तो रुपाली की यह जयपुर प्रिंट की ग्रीन साड़ी पहन सकती हैं. इस साड़ी का फैब्रिक भी काफी फ्लोई है और इस उमस भरी गर्मी में राहत देना वाला होगा.

शेडेड बनारसी साड़ी में खिला रूप

हरियाली तीज के लिए यह ऑरेंज और पिंक बनारसी साड़ी चुन सकती हैं. यह हर उम्र की महिलाओं पर जंचेगी. डबल शेड की साड़ी के साथ रुपाली ने ऑरेंज कलर का ब्लाउज पहना है.

रुपाली का लाल परी लुक

हरियाली तीज के लिए रुपाली गांगुली की ये रेड कलर की साड़ी बेहतरीन ऑप्शन है. वैसे भी तीज पर बहुत सी महिलाएं रेड कलर पहनना पसंद करती हैं. रुपाली की रेड साड़ी के साथ एलबो तक आस्तीन वाला ब्लाऊज पहना है जिसके किनारों पर वाइट लेस लगी है.