विज्ञापन

लाबुबु का आ गया देसी अवतार, Labubu से कैसे बना लब‍िंदर, देख‍िए इस नए लुक को यहां

लाबूबू के क्रेज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हुए उड़ीसा ली पटनायक ने AI की मदद से लाबूबू का देसी मेकओवर कर शेयर किया है.

Read Time: 3 mins
Share
लाबुबु का आ गया देसी अवतार, Labubu से कैसे बना लब‍िंदर, देख‍िए इस नए लुक को यहां
आइए जानते हैं लाबूबू के इस देसी मेकओवर में किस राज्य की लाबूबू को मिला है क्या नाम.

Desi AI Makeover of Labubu: दुनिया भर में लाबूबू डॉल का क्रेज (Labubu Ka Craze) बढ़ता ही जा रहा है. बड़ी बड़ी आंखों और बाहर निकले दांतों वाली कुछ कुछ भयानक सी दिखने वाली यह गुड़ियां इंटरनेट पर सनसनी बनी हुई है. ग्लोबल आइकॉन ब्लैकपिंक की लिसा और रोज़ से लेकर रिहाना, दुआ लीपा और किम कार्दशियन तक लाबूबू डॉल के साथ नजर आ चुकी है. बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे, शरवरी, दिशा पटानी और शिल्पा शेट्टी भी अपने लाबूबू कलेक्शन शेयर कर चुकी हैं. अब इस क्रेज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हुए उड़ीसा ली पटनायक ने AI की मदद से लाबुबु का देसी मेकओवर (Labubu Ka Desi AI Makeover) किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर भारत के कई राज्यों के अनुसार लाबुबु का मेकओवर (Internet Par Desi Labubu ) शेयर किया है. इनमें डॉल की ड्रेस के साथ साथ राज्य के अनुसार उनका नामकरण भी शामिल है. आइए जानते हैं लाबूबू के इस देसी मेकओवर में किस राज्य की लाबूबू को मिला है क्या नाम.

ओडिशा की लाबू वो

ओडिशा के मेकओवर में लाबूबू लाबू बो बन गई है. इसमें लाबू बो काले और लाल रंग की खूबसूरत संबलपुरी साड़ी में है. इसके साथ ही सिल्वर जूलरी में बड़े झुमके, लेयर्ड नेकलेस और ढेर सारी चूड़ियां शामिल हैं. बालों में लगा लाल फूल लुक को बिलकुल अगल लेवल पर ले जाता है. माथे पर बड़ी लाल बिंदी और नाक की नथ लाबू बो को पूरी तरह से उड़िया बनाती है.

पश्चिम बंगाल में लाबूदी

पश्चिम बंगाल में भाभी के लिए बाऊदी का संबोधन होता है और इसी से पश्चिम बंगाल की लाबूबू को नाम दिया गया है लाबूदी. लाबूदी पश्चिम बंगाल की खास सफेद और लाल रंग की बंगाली साड़ी में नजर आती है. इसके साथ लाल रंग के ब्लाउज़, लेयर्स में सोने की चेन और माथे के ठीक बीच में एक बड़ी लाल बिंदी लगाई गई है. इसके साथ ही हाथों में शंख-पोला शैली की चूड़ियां और सोने की नथ बंगाली महिलाओं का ट्रेडिशनल लुक कंप्लीट कर रही है.

पंजाब में लबिंदर

पंजाब में लाबूबू सलवार कमीज पहनकर लबिंदर बन गई है. लाबूबू लबिंदर के रूप में गुलाबी रंग के कुर्ते और नीले रंग की सलवार में है. साथ में फुलकारी कढ़ाई वाले उसके दुप्पटे पर मिरर वर्क के साथ गोटे भी सजे हैं. जूलरी में झुमके, मांग टीका के साथ खास लाल चूड़ा चूड़ियां पहनाई गई हैं.

जम्मू और कश्मीर की लबू जान

लाबूबू के कश्मीरी मेकओवर में उसे खास कश्मीरी कढ़ाई वाली फिरन और हेडस्कार्फ़ में दिखाया गया है. लुक को सिल्वर जूलरी के साथ कंप्लीट किया गया है जिसमें लेयर्ड नेकलेस, भारी झुमके और चेन वाली नाक की नथ शामिल हैं.

केरल में लब अम्मा

लाबुबु केरल में लब अम्मा का रूप लेती है और सुनहरे बार्डर वाली खास केरल की क्रीम कलर की साड़ी मे नजर आती है. उसे लेयर्ड सोने के नेकलेस, भारी चूड़ियां झुमके पहलाएं गए है. केरल का खास लुक देने के लिए लंबी चोटी को गजरे से सजाया गया है.

राजस्थान में लाबू छोरी

लाबूबू डॉल राजस्थान में लाबू छोरी बन जाती है. उसे लाल रंग के मिरर वर्क वाले लाल रंग की घाघरा चोली में दिखाया गया है. घाघरा चोली के ऑक्सीडाइज़्ड सिल्वर जूलरी में राजस्थानी बोरला मांग टीका, हाथ फूल और ढेर सारी चूड़ियां पहनाई गई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Labubu Ka Desi AI Makeover, Internet Par Desi Labubu, Labubu, Doll, Fashion
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com