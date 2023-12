बाथिंग बार्स पर मिल रहा 5% तक का रिवॉर्ड, तुरंत खरीदें

हिमालय का यह पौष्टिक बार बादाम और गुलाब के गुणों से समृद्ध है, जो स्किन को सॉफ्ट बनाता है. यह त्वचा को नमी प्रदान करता है और उसे आराम पहुंचाता है. सर्दी के मौसम में इस साबुन की टिकिया से अपनी स्किन को मौसम से बचाएं.

2. खीरा और नारियल साबुन

यह खीरा और नारियल साबुन बार सुस्त और डैमेज स्किन को तरोताजा और रिजूवनेट करता है. जबकि नारियल का तेल हर तरह की स्किन के लिए एक प्रभावी मॉइस्चराइज़र के रूप में काम करता है, खीरा एक बेस्‍ट स्किन कंडीशनिंग एजेंट है जो त्वचा को फिर से जीवंत, मुलायम और चिकना बनाता है.



3. नीम और हल्दी साबुन

यह पौष्टिक साबुन नीम और हल्दी के गुणों से समृद्ध है जो त्वचा को धूल और प्रदूषण जैसी अशुद्धियों से बचाता है. नीम एक बेस्‍ट स्किन केयर इंग्रेडिएंट है जो ड्राई स्क्नि से राहत देने और त्वचा को आराम देने के लिए जानी जाती है. हल्दी में मजबूत एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो त्वचा को आराम पहुंचाते हैं.

4. हिमालय आयुर्वेद सैंडल ग्लो साबुन

हिमालय के इस आयुर्वेदिक चंदन बार में चंदनदी रोपना तेल शामिल है. यह चंदन फ्री एक ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक तेल है और अपने हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है. साबुन में चंदन का तेल भी होता है जो त्वचा को पोषण और मुलायम करने और लंबे समय तक रहने वाली खुशबू के लिए जाना जाता है.

5. Honey And Cream Soap

This nourishing soap bar is recommended for the winter season. With honey and milk being its main ingredients, it ensures that the skin is soft, nourished, and supple. The honey attracts water to maintain moisture and provides nourishment while the milk is perfect for dry skin because of its natural softening and soothing properties. Milk cream, with its rich fatty content, is an effective emollient and moisturiser which moisturises the skin in winter.



