Habits Of Highly Effective Leaders: अक्सर हम सोचते हैं – एक अच्छा लीडर कैसा होता है? क्या वो पैदा होता है या बनता है? और अगर हमें किसी को फॉलो करना है या खुद एक लीडर बनना है, तो ये जानना जरूरी है कि एक अच्छा लीडर (Qualities of Good Leader) सोचता कैसे है, करता क्या है और उसकी आदतें क्या होती हैं. असल में, एक अच्छा लीडर वो होता है जो दूसरों को मोटिवेट (How to Become Motivational Speaker) कर सके. सही दिशा दिखा सके और हर किसी को साथ लेकर आगे बढ़े. ऐसे लीडर में ईमानदारी होती है, साफ सोच होती है, भरोसे के साथ बात करना आता है, और सबसे बड़ी बात ये कि वो लगातार खुद को बेहतर बनाने में लगा रहता है. यहां हम आपको ऐसी 7 आदतों की बात कर रहे हैं जो एक लीडर को वाकई में कमाल का बनाती हैं:

एक लीडर में होती हैं ऐसी आदतें (Habits of Good Leaders)

हर काम की शुरुआत से पहले ये क्लियर होना चाहिए कि आखिर आप चाहते क्या हैं. जब एक लीडर के पास उसका विजन क्लियर होता है, तो उसके रोज के फैसले भी उसी डायरेक्शन में जाते हैं. ये आदत उसे फोक्स्ड और पर्पस ड्रिवन बनाती हैं.

एक लीडर ये समझता है कि जरूरी और इमरजेंसी में क्या फर्क है. वो अपनी एनर्जी उन कामों में लगाता है जो उसके लॉन्ग टर्म गोल्स से जुड़े होते हैं, न कि उन चीजों में जो बस अभी-अभी करनी पड़ रही हैं.

लीडरशिप मतलब हर किसी के लिए फायदे की सोच रखने वाला शख्स. एक अच्छा लीडर हमेशा ऐसी सिचुएशन बनाता है जिसमें सभी लोग जीतें. इससे टीम में भरोसा बनता है और लोग खुलकर काम भी करते हैं.

अच्छे लीडर पहले दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं. वो सिर्फ बोलने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है. इससे कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होता है.

जब अलग-अलग लोग साथ मिलकर काम करते हैं. तो, एक नई ताकत बनती है – जिसे कहते हैं सिनर्जी. लीडर ये जानता है कि अकेले कुछ भी करना मुश्किल है. लेकिन टीम के साथ कुछ भी पॉसिबल है. इसलिए वो नई टीम बनाता है और सिनर्जी भी बनाकर रखता है.

एक अच्छा लीडर कभी ये नहीं सोचता कि अब सब सीख लिया. वो हमेशा अपनी स्किल्स को बेहतर करता है. चाहे वो पढ़ाई हो, हेल्थ हो या मेंटल स्ट्रेंथ. वो खुद को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली भी फिट रखता है ताकि लंबे समय तक लीड कर सके. प्रस्तुति: रोहित कुमार

