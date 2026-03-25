डबल चिन से छुटकारा दिला देंगे ये 6 आसान योग और एक्सरसाइज, बिना जिम के ऐसे पाएं टोंड जॉलाइन

Yoga For Jawline: डबल चिन (ठुड्डी के नीचे चर्बी या ढीली त्वचा) केवल मोटापे की वजह से ही नहीं होती. उम्र बढ़ने, जेनेटिक्स, गलत बैठने-खड़े होने की आदत और लंबे समय तक मोबाइल इस्तेमाल करने से भी यह समस्या हो सकती है. हालांकि इसका कोई तुरंत असर दिखाने वाला जादुई इलाज नहीं है, लेकिन कुछ आसान योग और फेस एक्सरसाइज रेगुलर करने से इस हिस्से की मांसपेशियां मजबूत और टोंड हो सकती हैं. 2018 में प्रकाशित एक स्टडी में 1,996 लोगों को शामिल किया गया था, जिनमें पुरुष और महिलाएं बराबर थे और औसत उम्र 41.9 साल थी. इस स्टडी में पाया गया कि ठुड्डी के नीचे थोड़ी-सी चर्बी भी व्यक्ति के आत्मविश्वास और व्यवहार पर नकारात्मक असर डाल सकती है. ऐसे में अगर आप प्राकृतिक तरीके से इस समस्या को कम करना चाहते हैं, तो ये आसान एक्सरसाइज आपके लिए मददगार हो सकती हैं.

डबल चिन को गायब करने वाले योगासन | Yoga Poses to Eliminate a Double Chin

1. सिंह मुद्रा (Simha Mudra)

डॉ. गणेश चौधरी (BAMS, PHC, दरभंगा, बिहार) के अनुसार यह ठुड्डी और गर्दन की मांसपेशियों को एक्टिव करने के लिए सबसे प्रभावी योगासन में से एक है. आराम से बैठें, गहरी सांस लें और छोड़ते समय मुंह को पूरा खोलें, जीभ बाहर निकालें और चेहरे को स्ट्रेच करें. यह थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इससे चेहरे की कई मांसपेशियां एक साथ काम करती हैं और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. इसे करने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर है.

2. चिन लिफ्ट (Lift Your Chin)

यह एक आसान और असरदार एक्सरसाइज है. सिर को पीछे झुकाएं और छत की ओर देखें. अब होंठों को ऐसे सिकोड़ें जैसे आप छत को किस करने की कोशिश कर रहे हों. कुछ सेकंड होल्ड करें और दोहराएं. इससे जॉलाइन टाइट होती है.

3. नेक स्ट्रेच (Neck Stretch)

यह एक्सरसाइज गर्दन की मांसपेशियों को लंबा और एक्टिव बनाती है. धीरे-धीरे सिर को पीछे झुकाएं और कुछ सेकंड तक इस स्थिति में रहें. इससे ठुड्डी और गर्दन के नीचे हल्का खिंचाव महसूस होगा.

4. भुजंगासन (Bhujangasana)

यह योगासन आपकी पीठ को मजबूत करने के साथ-साथ गर्दन और ठुड्डी को भी स्ट्रेच करता है. पेट के बल लेट जाएं, हथेलियों को कंधों के नीचे रखें और धीरे-धीरे शरीर के ऊपरी हिस्से को उठाएं. सिर को हल्का ऊपर की ओर रखें.

5. जॉ रिलीज एक्सरसाइज (Jaw Release Exercise)

इससे जबड़े की मांसपेशियां मजबूत और लचीली बनती हैं. मुंह बंद करके चबाने जैसा मूवमेंट करें, फिर मुंह खोलकर कुछ सेकंड के लिए होल्ड करें. इसे कुछ बार दोहराएं.

6. टंग स्ट्रेच (Tongue Stretch)

जीभ को जितना बाहर निकाल सकते हैं, निकालें और ठुड्डी की ओर ले जाने की कोशिश करें. कुछ सेकंड रुकें और फिर रिलैक्स करें. यह ठुड्डी के नीचे की मांसपेशियों को एक्टिव करता है.

क्या ये एक्सरसाइज सच में काम करती हैं?

ये एक्सरसाइज रातों-रात चर्बी गायब नहीं करेंगी, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस से मसल्स मजबूत होती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और जॉलाइन धीरे-धीरे बेहतर दिखने लगती है. बेहतर परिणाम के लिए इन्हें इन चीजों के साथ अपनाएं:

सही पोश्चर बनाए रखें.

रोजाना हल्की-फुल्की फिजिकल एक्टिविटी करें.

बैलेंस डाइट.

डबल चिन होना एक सामान्य बात है, लेकिन अगर यह आपको परेशान करती है, तो ये आसान योग और एक्सरसाइज आपकी मदद कर सकती हैं. याद रखें, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है. रोज कुछ मिनट अभ्यास करने से आप अपने चेहरे के लुक में सकारात्मक बदलाव महसूस कर सकते हैं.