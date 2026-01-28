कुर्सी पर बैठे-बैठे गायब हो जाएगी डबल चिन, बस करने होंगे ये 2 काम, एक्सपर्ट ने बताए जुगाड़ु टिप्स

Double Chin Exercise: आजकल महिला हो या पुरुष टीनएजर्स हो या सीनियर सिटीजंस सभी लोग अपने लुक्स को लेकर के बहुत ही कॉन्शियस हैं. यानी कि सचेत हैं. तो आज हम डबल चिन के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे. कुछ ऐसे स्ट्रेचेस बताएंगे आपको जो आप खड़े हो के या बैठ के दोनों तरीके से कर सकते हैं. ये एक्सरसाइज आपके फेस के नीचे डबल चिन को कम करने में और आपके फेस को और ज्यादा शॉर्प और एट्रैक्टिव बनाने में मदद करेंगे. बता दें कि ये स्ट्रेचेस द योगा इंस्टीट्यूट में शेयर किया गया है जिसमें एक योगा ट्रेनर ने इस तरीकों को स्टेप बाय स्टेप बताया है.

पहला स्ट्रेच

पहला स्ट्रेच हमें अपने चिन से एक बड़ा सा गोल आकार बनाना है. चिन को नीचे करें. एक कंधे की ओर देखें और फिर धीरे-धीरे ऊपर देखते हुए दूसरे कंधे पर देखना है और फिर नीचे आ जाना है. इसी प्रकार से चार से पांच बार हमें अपने चिन का गोलाकार बनाना है. अब इसी चीज को हम एंटीक्लॉक करेंगे और ये करते समय अपना मुंह, अपने लिप्स, अपने होठ बहुत कंफर्टेबली बंद रखने हैं.

दूसरा स्ट्रेच

हमें अपनी चिन को साइड की तरफ लेकर के जाना है और पूरी तरह से अपने कानों को अपने कंधे की तरफ लगाने का प्रयास करना है. अब वापस नीचे आ जाना है. दूसरी दिशा के अंदर अपने कंधे को अपने कान के तरफ ले जाना है. यही प्रक्रिया हमें कम से कम चार से पांच बार करनी होगी. इससे हमारे नेक के मसल्स स्ट्रेच हो जाते हैं और कंधे बिल्कुल सीध में रहने चाहिए. कंधे बिल्कुल भी उचकने नहीं चाहिए.

गुरु मां हंसा जी योगेंद्र ने डबल चिन को कम करने के लिए कुछ टिप्स बताए हैं. डबल चिन पर जो टायर आ जाते हैं वो दिखने में सही नहीं लगते हैं. इनसे बचने के लिए आपको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए. इसमें सबसे मुख्य बात है गर्दन की एक्सरसाइज. हर थोड़ी देर में गर्दन को ऊपर करना चाहिए. इसके साथ ही जॉ की एक्सरसाइज करें. इसके लिए अपनी जॉ से अलग-अलग एंगल बनाएं और जीभ को मुंह के अंदर अलग-अलग ढंग से घुमाओ.

इसके साथ ही आपको अपने खानपान का भी ध्यान रखना है. सबसे ज्यादा अपने खानपान पर ध्यान दीजिए. खाने में सोडियम ज्यादा ना हो और शुगर ज्यादा ना हो. यह दोनों चीजों से वाटर रिटेंशन होता है और वजन बढ़ता है और इसीलिए बाहर की चीजें रेडीमेड पैकेट्स की चीजों में सोडियम बहुत ज्यादा होता है. वो ना खाएं और मीठा जरा कम कर दें तो इससे भी वजन घटने में मदद मिलेगी. ओवरऑल वजन कम हो जाएगा तो यह भी कंट्रोल में आ जाएगा. तो यह सब चीजों पर ध्यान देना आज से ही शुरू कर दें.

