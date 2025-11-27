इन 5 तरीकों से करें 10 रुपये की वैसलीन का इस्तेमाल, पिंपल्स होंगे दूर, मुलायम हो जाएंगी एड़ियां

5 Ways to Use Vaseline: सर्दियों की शुरुआत हो गई है और इस समय स्किन से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना काफी आम है. दरअसल, सर्द हवाओं के कारण त्वचा की नमी हो जाती है और ड्राईनेस नजर आने लगती है. इससे छुटकारा पाने के लिए लोग बाजार से खरीदकर कई तरह की क्रीम का इस्तेमाल करते हैं. इन्हीं में से सबसे आम है वैसलीन पेट्रोलियम जेली जो आसानी से 10 रुपये में मिल जाती है. आज हम आपको वैसलीन इस्तेमाल करने के 5 शानदार तरीके बताने जा रहे हैं जिससे आपकी कई समस्याएं दूर हो सकती हैं. ये जानकारी डिजिटल क्रिएटर प्रियल सेठिया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है.

1. पिंपल्स के लिए ऐसे करें इस्तेमाल

अगर आपको रातों रात पिंपल्स ठीक करने हैं तो आप इस तरह वैसलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप वैसलीन के साथ एलोवेरा जेल मिक्स कर अपने पिंपल पर लगाएं. आपको एक ही रात में फर्क देखने को मिल सकता है.

पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए भी आप वैसलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप वैसलीन के साथ हल्दी मिक्स कर अपनी त्वचा पर लगाएं. ऐसा नियमित रूप से करने से आपको फायदा देखने को मिल सकता है. आप इसे अपनी कोहनी और घुटनों पर भी लगा सकते हैं.

अगर आप दो मुंहे बालों की समस्या से परेशान हैं तो इस उपाय को अपना सकते हैं. इसके लिए आप नारियल तेल में वैसलीन मिलाकर अपने बालों पर लगाएं. आपको इससे फर्क देखने को मिल सकता है.

अगर आपके नाखून बहुत जल्दी-जल्दी टूट जाते हैं तो इस समस्या से राहत पाने के लिए आप वैसलीन का प्रयोग कर सकते हैं. इसके लिए आप वैसलीन में घी मिलाकर अपने नाखूनों पर लगाएं. इससे नाखून मजबूत होते हैं और टूटना भी कम हो जाता है.

सर्दियों में एड़ियों का फटना काफी ज्यादा आम है. इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप वैसलीन में नारियल तेल और एलोवेरा जेल मिलाकर लगाएं. इससे कुछ ही दिनों में आपकी फटी एड़ियां मुलायम हो जाएंगी.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.