सस्ते में करें इंटरनेशनल ट्रिप! भारतीयों के लिए ये 5 देश हैं बजट-फ्रेंडली, रहना-खाना सब है बेहद सस्ता

5 Budget Friendly Countries: हर किसी की यह चाहत होती है कि वह कभी न कभी विदेश घूमने जाए, नई-नई जगहों को एक्सप्लोर करे. लेकिन ज्यादातर लोग यह सोचकर पीछे हट जाते हैं कि इंटरनेशनल ट्रिप बहुत महंगी पड़ती है. फ्लाइट, होटल, लोकल ट्रांसपोर्ट, खाने‑पीने जैसे खर्चे मिलकर बजट बिगाड़ देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं हर एक इंटरनेशनल ट्रिप महंगी नहीं होती है. जानकारी के लिए बता दें कि दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां भारतीय बेहद ही कम खर्चे में घूम सकते हैं. अगर आप भी कम बजट में शानदार विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है. आज हम आपको ऐसे 5 बजट फ्रेंडली देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां न सिर्फ फ्लाइट और होटल सस्ते होते हैं, बल्कि वहां रहना‑खाना और घूमना भी बेहद किफायती होता है. आइए जानते हैं...

1. थाईलैंड (Thailand)

थाईलैंड भारतीयों के लिए सबसे सस्ते और पॉपुलर इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में से एक है. खास बात यह है कि भारतीय फिलहाल बिना वीजा के 60 दिन तक थाईलैंड में रुक सकते हैं, जिससे यात्रा और भी आसान हो जाती है. इसके अलावा भारत से थाईलैंड के शहरों की फ्लाइट के प्राइस में भी काफी गिरावट देखने को मिली है. आप यहां बीच, आइलैंड हॉपिंग, नाइट मार्केट और रिसॉर्ट्स का मजा बेहद कम बजट में आसानी से ले सकते हैं.

कम बजट में इंटरनेशनल ट्रिप करने के लिए इंडोनेशिया भी परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकती है. नेचर और कल्चर पसंद करने वाले लोगों के लिए यह देश काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है. इसके अलावा भारत से फ्लाइट के दाम भी ज्यादा महंगे नहीं पड़ते, और वहां पहुंचने के बाद रहने‑खाने का खर्च भी काफी कम होता है. अधिकतर लोग यहां बाली में घूमना पसंद करते हैं. आप भी यहां खूबसूरत बीच, पुराने मंदिर, ग्रीन राइस टैरेस और किफायती कैफे में घूम सकते हैं.

मलेशिया घूमना भी आजकल लोगों के लिए काफी ज्यादा किफायती हो गया है. यहां की फ्लाइट टिकट्स में भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, जिससे ट्रिप और भी ज्यादा सस्ती हो जाती है. यहां आप सुकून भरे बीचज पर जा सकते हैं. साथ ही यहां होटल का खर्चा भी काफी ज्यादा कम होता है. इसके अलावा कुआलालंपुर जैसे बड़े शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी किफायती और काफी सुविधाजनक है. इस साल आप यहां घूमने का प्लान बना सकते हैं.

कम खर्च में अच्छी इंटरनेशनल ट्रिप करने के लिए सिंगापुर भी अच्छी डेस्टिनेशन मानी जाती है. हालांकि बाकी देशों के मुकाबले आपको यह देश घूमने के लिए थोड़ा महंगा लग सकता है. यहां जाने के लिए फ्लाइट भारत से अक्सर काफी कम प्राइस में मिल जाती है. इसके साथ-साथ बजट होटल और कैप्सूल स्टे रहने का खर्च काफी कम कर देते हैं. वहीं, खाने के लिए सिंगापुर के हॉकर सेंटर्स काफी अच्छे ऑप्शन्स हैं, जहां स्वादिष्ट और भरपेट खाना रेस्टोरेंट्स की तुलना में बहुत कम कीमत में मिल जाता है.

कम बजट में इंटरनेशनल ट्रिप करने के लिए कई भारतीयों के लिए नेपाल पहली पसंदीदा डेस्टिनेशन होती है. यहां आप रोड ट्रांसपोर्ट और फ्लाइट दोनों से जा सकते हैं. साथ ही दोनों ऑप्शन्स में ज्यादा खर्च भी नहीं होता है. खास बात यह है कि नेपाल में रहने, खाने और लोकल ट्रांसपोर्ट पर बहुत कम खर्च होता है जिससे यह लोगों को बहुत पसंद आता है. ट्रेकिंग, घूमना‑फिरना और लोकल एक्सपीरियंस के लिए भी यह कंट्री काफी ज्यादा किफायती मानी जाती है.