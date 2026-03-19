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भारत की वो जगहें जहां सूर्योदय देखने के लिए रातभर जागते हैं लोग, जानिए क्यों और आप कैसे जा सकते हैं वहां

Best Sunrise Places India: अगर आप भी ऐसी जगहों पर घूमना चाहते हैं या कुछ अलग अनुभव करना चाहते हैं, तो यहां हमने ऐसी जगहों की लिस्ट बनाई है. जिन्हें आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

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भारत की वो जगहें जहां सूर्योदय देखने के लिए रातभर जागते हैं लोग, जानिए क्यों और आप कैसे जा सकते हैं वहां
Best Sunrise Places India: देश के अलग-अलग हिस्सों में कुछ ऐसी खास जगहें हैं.

Best Places to Watch Sunrise: भारत में सूर्योदय सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जिसे देखने के लिए लोग रातभर जागते हैं, ठंडी हवाओं का सामना करते हैं और अंधेरे में पहाड़ों पर चढ़ाई भी करते हैं. जब आसमान धीरे-धीरे लाल, नारंगी और सुनहरे रंगों में बदलता है, तो ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खुद कोई पेंटिंग बना रही हो. देश के अलग-अलग हिस्सों में कुछ ऐसी खास जगहें हैं, जहां सूर्योदय का नजारा इतना अद्भुत होता है कि लोग इसे अपनी बकेट लिस्ट में शामिल करते हैं. अगर आप भी प्रकृति प्रेमी हैं या कुछ अलग अनुभव करना चाहते हैं, तो इन जगहों की यात्रा आपके लिए यादगार साबित हो सकती है.

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1. टाइगर हिल, दार्जिलिंग - कंचनजंघा पर सुनहरी किरणें

दार्जिलिंग का टाइगर हिल सूर्योदय के लिए सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है. यहां से सूरज की पहली किरण जब कंचनजंघा पर्वत पर पड़ती है, तो पूरा पहाड़ सुनहरे रंग में चमक उठता है.

कैसे जाएं:

  • नजदीकी एयरपोर्ट: बागडोगरा
  • ट्रेन: न्यू जलपाईगुड़ी
  • वहां से टैक्सी लेकर टाइगर हिल पहुंच सकते हैं.
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2. नीलगिरि हिल्स, ऊटी - बादलों के बीच उगता सूरज

ऊटी के नीलगिरि हिल्स में सूर्योदय का दृश्य किसी फिल्म जैसा लगता है. यहां सूरज बादलों के बीच से निकलता है और आसपास का वातावरण एकदम शांत और सुकून भरा होता है.

कैसे जाएं:

  • नजदीकी एयरपोर्ट: कोयंबटूर
  • ट्रेन: मेट्टूपालयम
  • वहां से बस या टैक्सी मिल जाती हैं.
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3. कोवलम बीच, केरल - समुद्र से उगता सूरज

अगर आप समुद्र के किनारे सूर्योदय देखना चाहते हैं, तो कोवलम बीच एक बेहतरीन जगह है. यहां लहरों के बीच उगता सूरज बेहद रोमांटिक और शांत अनुभव देता है.

कैसे जाएं:

  • नजदीकी एयरपोर्ट: तिरुवनंतपुरम.
  • वहां से 15-20 मिनट में टैक्सी से पहुंच सकते हैं.

4. माउंट आबू, राजस्थान - रेगिस्तान में सूरज का जादू

राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू भी सूर्योदय के लिए मशहूर है. यहां का सनराइज पॉइंट खासतौर पर पर्यटकों से भरा रहता है.

कैसे जाएं:

  • नजदीकी रेलवे स्टेशन: आबू रोड
  • वहां से 30 किमी टैक्सी से.
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5. तवांग, अरुणाचल प्रदेश - बादलों के ऊपर सूरज

तवांग में सूर्योदय ऐसा लगता है जैसे आप बादलों के ऊपर खड़े होकर सूरज को उगते देख रहे हों. यहां का शांत वातावरण इस अनुभव को और खास बना देता है.

कैसे जाएं:

  • नजदीकी एयरपोर्ट: तेजपुर या गुवाहाटी
  • फिर सड़क मार्ग से तवांग
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क्यों खास है ये अनुभव?

  • प्रकृति के साथ जुड़ने का अनोखा मौका
  • मानसिक शांति और पॉजिटिव एनर्जी
  • फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट लाइट
  • लाइफ में स्लो मोमेंट का एहसास

कैसे करें प्लान?

  • सूर्योदय से 1-2 घंटे पहले पहुंचें
  • मौसम की जानकारी जरूर लें
  • गर्म कपड़े साथ रखें
  • कैमरा या फोन चार्ज रखें

भारत में सूर्योदय देखने की ये जगहें सिर्फ ट्रैवल डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि आत्मा को सुकून देने वाले अनुभव हैं. अगर आप रोज़मर्रा की भागदौड़ से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं, तो एक बार इन जगहों पर जाकर सूरज उगते हुए जरूर देखें यकीन मानिए, ये नजारा आपकी यादों में हमेशा के लिए बस जाएगा.

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