500-1000 में हीटर-ब्लोअर कहां से खरीदें? ये रहे दिल्ली के 5 सबसे सस्ते बाजार, कम कीमत में मिल जाता है जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक सामान

5 best delhi markets to buy cheap electronic items: सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और इस समय अधिकतर लोगों ने हीटर और ब्लोअर खरीदना शुरू कर दिया है. बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ आजकल बाजार में एक से बढ़कर एक फीचर वाले हीटर, गीजर और ब्लोअर आ रहे हैं. लेकिन महंगे होने के कारण लोग इन्हें खरीदने से बचते हैं. अगर आप भी इस सर्दी बिना ज्यादा खर्चा किए हीटर-ब्लोअर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको दिल्ली के 5 ऐसे सबसे सस्ते बाजारों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां बहुत ही कम कीमत में जबरदस्त यहइलेक्ट्रॉनिक आइटम्स (Electronic Items) आसानी से मिल जाते हैं. यहां आप ज्यादा खर्चा किए बिना बहुत सारा सामान खरीद सकते हैं.

1. दिल्ली का गफ्फार मार्केट

इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए दिल्ली का गफ्फार मार्केट बहुत ही ज्यादा मशहूर है. करोल बाग के पास स्थित इस बाजार में आपको आसानी से बहुत ही कम कीमत में मोबाइल फोन, लैपटॉप, कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस मिल जाएंगे. साथ ही सर्दियों के लिए हीटर फैन और ब्लोअर यहां आपको 400 से लेकर 800 रुपये की रेंज में आसानी से मिल सकते हैं.

इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात हो तो दिल्ली के भागीरथ पैलेस को नहीं भूला जा सकता है. यहां आपको नए और सैकेंड हैंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत ही कम कीमत में मिल जाएंगे. 500 से 1000 रुपये की रेंज के अंदर यहां आप बेहतरीन क्वालिटी वाले हीटर और ब्लोअर खरीद सकते हैं. इसके अलावा थोक में इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए भी आप यहां आ सकते हैं. फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसी चीजें खरीदने के लिए यहां लोग बहुत दूर-दूर से पहुंचते हैं.

अगर आपको ब्रांडेड और लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना है तो आप दिल्ली के नेहरू प्लेस में जा सकते हैं. बाकी बाजारों के मुकाबले यहां आपको कीमत थोड़े ज्यादा जरूर लग सकती हैं, लेकिन यहां की क्वालिटी काफी अच्छी मानी जाती है. साथ ही यहां आप अपने खराब फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को कम कीमत में सही भी करा सकते हैं.

वैसे तो दिल्ली का लाजपत नगर मार्केट कपड़े, जूते के लिए फेमस है लेकिन यहां आपको सस्ते में कई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी मिल सकते हैं. यहां कम कीमत में खरीदारी करने के लिए आप मोलभाव करने का तरीका जरूर आना चाहिए. अगर आप यहां से शॉपिंग कर रहे हैं तो पहले हर जगह से कीमतों की जरूर तुलना कर लें.

सर्दियों में बेहद 1000 रुपये की रेंज में हीटर, गीजर और ब्लोअर खरीदने के लिए आप दिल्ली के कोटला मुबारकपुर मार्केट जा सकते हैं. भागीरथ पैलेस के बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए ये बाजार काफी ज्यादा मशहूर है.

